Eurostat: Το 98% των νέων σε Ελλάδα και Κύπρο χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο

Το 2024, το 97 % των ατόμων στην ΕΕ ηλικίας 16-29 ετών δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά, σε σύγκριση με το 88 % του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το χάσμα μειώνεται σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία. Το 2014, το 87 % των νέων χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού ήταν 63 %.

In 2024, the highest share of 16 to 29-year-olds in the EU who participated in social network activities was found in:



🇨🇿Czechia (99%)

🇨🇾Cyprus and 🇬🇷Greece (both 98%)



Lowest in:

🇫🇷France (70%, 2023 data)

🇮🇹Italy (80%)



