O CEO της εταιρείας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ έσπασε ρεκόρ 25 ετών σε ό,τι αφορά τις αναζητήσεις.

Ο Σούνταρ Πιτσάι έγραψε στο Twitter: «Κατά τη διάρκεια του τελικού του #FIFAWorldCup, η αναζήτηση κατέγραψε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητά της τα τελευταία 25 χρόνια.».

Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ήταν ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια που παίχτηκαν ποτέ. «Καλά έπαιξε η Αργεντινή και η Γαλλία. Jogo Bonito. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από τον #messi, ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ το παιχνίδι. Τι κύκνειο άσμα».

