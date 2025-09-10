Έρευνα της IWG: Η Gen Z εκπαιδεύει τους μεγαλύτερους σε ηλικία στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι εργαζόμενοι της Gen Ζ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από το σύνολο του εργατικού δυναμικού, υποστηρίζοντας τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους, ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και βελτίωσης της συνεργασίας σε υβριδικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Αυτό προκύπτει από τη νέα παγκόσμια μελέτη της International Workplace Group (IWG), πλατφόρμα εργασίας που συνεργάζεται με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus και η HQ.

Η μελέτη, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, βασίζεται σε έρευνα με περισσότερους από 2.000 επαγγελματίες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας των ομάδων και ιδιαίτερα των υβριδικών. Το 80% των εργαζομένων έχουν πειραματιστεί με εργαλεία της ΤΝ και το 78% αναφέρει ότι τους έχει εξοικονομήσει χρόνο, κατά μέσο όρο 55 λεπτά την ημέρα, χρόνος που ισοδυναμεί με σχεδόν μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αυτός ο χρόνος ανακατανέμεται σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η δημιουργική ή στρατηγική εργασία (41%), η μάθηση και η ανάπτυξη (41%), η συνεργασία με φυσική παρουσία (40%) και η δικτύωση (35%). Ένα συντριπτικό 86% αναφέρει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τους βοηθά να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους πιο αποτελεσματικά και το 76% αναφέρει ότι επιταχύνει άμεσα την επαγγελματική τους εξέλιξη, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 87% μεταξύ των εργαζομένων της Gen Z.

Η συνεργασία μεταξύ γενεών είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η διαγενεακή συνεργασία βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του μετασχηματισμού. Σχεδόν τα δύο τρίτα (59%) των νεότερων εργαζομένων βοηθούν ενεργά τους μεγαλύτερους σε ηλικία, παλαιότερους συναδέλφους τους να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 80% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών δηλώνει ότι αυτή η υποστήριξη τους επιτρέπει να επικεντρώνονται σε εργασίες υψηλότερης αξίας, ενώ το 82% αναφέρει ότι οι καινοτομίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη που εφάρμοσαν νεότεροι συνάδελφοι έχουν αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τα δύο τρίτα των ανώτερων στελεχών δηλώνουν ότι οι δεξιότητες στον τομέα της Τεχνητή Νοημοσύνη των νεότερων υπαλλήλων, έχουν βελτιώσει την παραγωγικότητα των τμημάτων τους, ενώ πάνω από το 80% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών πιστεύουν ότι οι καινοτομίες αυτές, έχουν αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Συνολικά, το 86% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τους έχει κάνει πιο παραγωγικούς, ενώ το 76% πιστεύει ότι εξελίσσει την καριέρα τους, ποσοστό που αυξάνεται στο 87% μεταξύ των ερωτηθέντων της Γενιάς Ζ. Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη συνεργασία είναι εξίσου εμφανής: το 69% των εργαζομένων που εργάζονται υβριδικά, αναφέρει ότι διευκολύνεται η ομαδική εργασία μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών, επισημαίνοντας οφέλη όπως η καλύτερη προετοιμασία ενόψει συσκέψεων (46%), η πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες (36%) και η πιο βελτιωμένη ανατροφοδότηση μετά τις συσκέψεις (36%).

Οι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για να εξαλείψουν τις χρονοβόρες διοικητικές εργασίες. Οι συχνότεροι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται περιλαμβάνουν τη σύνταξη email (43%), τη λήψη και σύνοψη σημειώσεων κατά τη διάρκεια συσκέψεων(42%), την οργάνωση αρχείων (36%) την καταχώριση δεδομένων και τη συμπλήρωση φορμών (36%). Με την αυτοματοποίηση των εργασιών αυτών, οι υπάλληλοι διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους και αφιερώνονται σε πιο σημαντικά καθήκοντα: το 55% επικεντρώνεται πλέον σε έργα με υψηλό κύρος, το 54% εστιάζει στην επαγγελματική του ανάπτυξη και το 40% δίνει έμφαση στη βελτίωση των σχέσεων με συναδέλφους και πελάτες ή στην προσωπική του ευεξία.

Οφέλη για όσους εργάζονται υβριδικά

Στο πλαίσιο της υβριδικής εργασίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται ο χρόνος στο γραφείο. Καθώς οι αυτοματισμοί φέρνουν εις πέρας τις επαναλαμβανόμενες, καθημερινές εργασίες, οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον έμφαση σε δραστηριότητες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως η στρατηγική σκέψη (41%), η επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων (41%), η δια ζώσης συνεργασία (40%) και η επαγγελματική δικτύωση (35%).

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (53%) ισχυρίζονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τους βοηθά να πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ το 64% πιστεύει ότι συμβάλλει στην ομαλότερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου εργασίας.

Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και τις προκλήσεις. Τα δύο τρίτα (63%) ανησυχούν ότι η μη εξοικείωση με τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να επιβραδύνει την επαγγελματική τους πορεία, ενώ το 61% εκτιμά ότι όσοι δεν την υιοθετούν κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Παρόλα αυτά, η γενική τάση είναι προς τη συλλογική και χωρίς αποκλεισμούς αναβάθμιση δεξιοτήτων: το 51% των εργαζομένων θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά στη γεφύρωση του γενεακού χάσματος και περισσότεροι από τους μισούς μοιράζονται τακτικά τις γνώσεις τους γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη με συναδέλφους, ποσοστό που φτάνει το 66% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών.

Ο Μαρκ Ντίξον, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της IWG, δήλωσε: «Ο κόσμος της εργασίας εξελίσσεται ραγδαία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύουν την παραγωγικότητα, δημιουργούν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και συνδέουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ γενεών.

Αυτά τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση της Τεχνητή Νοημοσύνης συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ευέλικτων ομάδων που συνδέονται μεταξύ τους και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Οι νεότερες γενιές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς μοιράζονται τις ψηφιακές τους δεξιότητες με τους συναδέλφους τους, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση και αναδεικνύει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες».