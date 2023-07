Ίλον Μασκ: Προσωρινό όριο ανάγνωσης στο Twitter λόγω όγκου δεδομένων

Το Twitter έχει εφαρμόσει προσωρινά όρια ανάγνωσης για να αντιμετωπίσει τα «ακραία επίπεδα» απόσυρσης δεδομένων και χειραγώγησης του συστήματος, δήλωσε ο Ίλον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Οι επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται προσωρινά στην ανάγνωση 6.000 αναρτήσεων την ημέρα, ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι οι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί και οι νέοι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται στην ανάγνωση 600 αναρτήσεων την ημέρα και 300 αναρτήσεων την ημέρα αντίστοιχα.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day