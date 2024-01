Μασκ: Επιτυχημένη η πρώτη εμφύτευση εγκεφαλικού τσιπ σε άνθρωπο

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (28/1) η πρώτη εμφύτευση εγκεφαλικού τσιπ σε άνθρωπο, από τη νεοσύστατη εταιρεία εγκεφαλικού τσιπ Neuralink. Όσο για τον άνθρωπο στον οποίο έγινε η εμφύτευση, αναρρώνει καλά, δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της εταιρείας, Ίλον Μασκ.

«Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν υποσχόμενη ανίχνευση ακίδων νευρώνων», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) τη Δευτέρα (29/1).

