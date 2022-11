Στη σελήνη έφτασε πέντε ημέρες μετά την εκτόξευσή της από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, η ρομποτική αποστολή Artemis 1 της NASA με την οποία ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι. Επρόκειτο για την τρίτη προσπάθεια εκτόξευσης της αποστολής, καθότι οι δύο προηγούμενες ματαιώθηκαν σχεδόν τελευταία στιγμή, το καλοκαίρι, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Την ίδια περίοδο, η εκτόξευση αναβαλλόταν για εβδομάδες λόγω κυκλώνων. Η δε προθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό προβλέπεται για τις 11 Δεκεμβρίου.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec