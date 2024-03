ΕΕ: Πρόστιμο «μαμούθ» 1,8 δισ. ευρώ στην Apple για την υπόθεση Spotify

Ύψους 1,8 δισ. ευρώ (1,95 δισ. δολάρια) είναι το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Apple –το πρώτο στην ιστορία της– επειδή εμπόδισε το Spotify και άλλες υπηρεσίες streaming μουσικής να ενημερώνουν τους χρήστες για τις επιλογές πληρωμής εκτός του App Store της. Από την πλευρά της, η Apple επέκρινε την απόφαση της ΕΕ, λέγοντας ότι θα την αμφισβητήσει δικαστικά.

Breaking news: The EU has fined Apple €1.8bn for stifling competition from rival music streaming services. It is the first time the iPhone maker has been punished for breaching EU law https://t.co/4w8Q9fpc3x pic.twitter.com/uWznUNYDRw