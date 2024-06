Οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προκληθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, είχαν ως αποτέλεσμα την "παρέμβαση" του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο ζήτησε την επιβολή φόρου στις εκπομπές CO2 που παράγονται από διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κέντρα δεδομένων που είναι επιφορτισμένα με την τροφοδοσία των τελευταίων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν δεχθεί πυρά τα τελευταία δύο χρόνια για την υψηλή ενεργειακή τους χρήση και την εξάρτησή τους από φυσικούς πόρους, όπως το νερό για ψύξη.

Η σύσταση ήρθε ως μέρος ενός ευρύτερου σημειώματος συζήτησης με τίτλο "Broadening the Gains from Generative AI: The Role of Fiscal Policies", που κυκλοφόρησε από το ΔΝΤ.

Θα πρέπει να φορολογούνται οι εκπομπές που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη;

Το γενικό θέμα της συζήτησης ήταν να διερευνηθεί πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν φορολογικές πολιτικές για να διασφαλιστεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξυπηρετεί κατάλληλα την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα θα τιθασεύει τις αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Από τη βιομηχανική επανάσταση, η αυτοματοποίηση χρησίμευσε για να εκτοπίσει θέσεις εργασίας χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης, αλλά με την Τεχνητή Νοημοσύνη να απειλεί πλέον ακόμη και τα πιο εξειδικευμένα επαγγέλματα, το ΔΝΤ έχει αναλάβει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με την αναδυόμενη τεχνολογία.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το ΔΝΤ υποστηρίζει μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει την αναθεώρηση των δημοσιονομικών πολιτικών, την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Βασικό στοιχείο των οικονομικών μέτρων θα είναι ένα σύστημα φορολόγησης των εκπομπών που συνδέονται με τις προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης: "Δεδομένης της μεγάλης ποσότητας ενέργειας που καταναλώνεται από τους διακομιστές ΤΝ, η φορολόγηση των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ένας καλός τρόπος για να αντικατοπτριστεί το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος στην τιμή της τεχνολογίας".

Ωστόσο, το ΔΝΤ σημείωσε επίσης ότι ένας φόρος GenAI για την αποτροπή της υπερβολικής μετατόπισης της εργασίας θα ήταν δύσκολο να σχεδιαστεί και θα μπορούσε ακόμη και να παρεμποδίσει την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με το tecradar.com, τελικά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγνώρισε την αβεβαιότητα που περιβάλλει το μέλλον της ΤΝ και τις επιπτώσεις της τόσο στο περιβάλλον όσο και στην αγορά εργασίας, ωστόσο οι συζητήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και το πώς ακριβώς οι οικονομίες, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι του κόσμου μπορούν να εξισορροπήσουν έναν αυξανόμενο αριθμό από εκτιμήσεις παραμένει ασαφές.