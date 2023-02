Δημιουργός ChatGPT: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, «δυνητικά τρομακτική» στο μέλλον

Ανησυχίες για το πώς μπορεί αν εξελιχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη εξέφρασε ο CEO της OpenAI και δημιουργός του ChatGPT, Σαμ Άλτμαν.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο twitter, ανέφερε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς συνέβη και με την εισροή των smartphones στις ζωές των ανθρώπων.

Ωστόσο τόνισε την ανάγκη άμεσης θέσπισης ενός ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από την ΑΙ, καθώς, μπορεί τα μέχρι ώρας διαθέσιμα εργαλεία να μην φαντάζουν τρομακτικά, όμως η ταχύτητα εξέλιξης στον εν λόγω κλάδο δεν αποκλείει την εμφάνιση/ δημιουργία «δυνητικά τρομακτικών» στο άμεσο μέλλον.

we also need enough time for our institutions to figure out what to do. regulation will be critical and will take time to figure out; although current-generation AI tools aren’t very scary, i think we are potentially not that far away from potentially scary ones.