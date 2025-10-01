Τεχνητή Νοημοσύνη

Η DeepSeek παρουσίασε ένα νέο πειραματικό μοντέλο με την ονομασία V3.2-exp τον Σεπτέμβριο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να έχει δραματικά χαμηλότερο κόστος στα συμπεράσματα όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργίες μεγάλου πλαισίου.

Αν η DeepSeek έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο, δεν είναι σαφές ποιο είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο. Η εταιρεία τιμολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της πολύ κάτω από την αγοραία αξία — και προσφέρει άλλα δωρεάν. Επίσης, δεν δέχεται χρήματα από επενδυτές, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την DeepSeek, οι καινοτομίες στον τομέα της αποδοτικότητας της έχουν επιτρέψει να διατηρήσει εξαιρετική ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο κόστους. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν τα στοιχεία που έχει παράσχει η εταιρεία.

Όποια και αν είναι η περίπτωση, οι προγραμματιστές έχουν υιοθετήσει τα μοντέλα της DeepSeek, τα οποία δεν είναι ανοιχτού κώδικα όπως συνήθως γίνεται αντιληπτό, αλλά διατίθενται με άδειες χρήσης που επιτρέπουν την εμπορική χρήση.

Η επιτυχία της DeepSeek έναντι μεγαλύτερων και πιο καθιερωμένων ανταγωνιστών έχει περιγραφεί ως «ανατροπή της τεχνητής νοημοσύνης» και «υπερβολική διαφημιστική εκστρατεία».

Η επιτυχία της εταιρείας ήταν τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνη για την πτώση της τιμής της μετοχής της Nvidia κατά 18% τον Ιανουάριο και για την πρόκληση δημόσιας αντίδρασης από τον CEO της OpenAI, Sam Altman. Τον Μάρτιο, τα γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ενημέρωσαν το προσωπικό ότι το DeepSeek θα απαγορευτεί στις κυβερνητικές συσκευές, σύμφωνα με το Reuters.

Ταυτόχρονα, ορισμένες εταιρείες απαγορεύουν το DeepSeek, όπως και ολόκληρες χώρες και κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης απαγόρευσε επίσης τη χρήση του DeepSeek σε κυβερνητικές συσκευές.

Τον Μάιο, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, δήλωσε σε ακρόαση της Γερουσίας ότι οι υπάλληλοι της Microsoft δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το DeepSeek λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την προπαγάνδα.

Όσον αφορά στο μέλλον του DeepSeek, δεν είναι σαφές. Τα βελτιωμένα μοντέλα είναι δεδομένο. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να γίνεται όλο και πιο επιφυλακτική απέναντι σε αυτό που θεωρεί επιβλαβή ξένη επιρροή. Τον Μάρτιο, η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα απαγορεύσουν τη χρήση του DeepSeek σε κυβερνητικές συσκευές.