Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέδειξε τις προοπτικές ανάπτυξης και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι στρατηγικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη τόσο για το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα όσο και για τη χώρα συνολικά, στο περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ στην 89η ΔΕΘ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Στέφανος Κόλλιας, ο Managing Director της Endeavor Greece Παναγιώτης Καραμπίνης και ο Engineering Manager της Mysten Labs Θεόδωρος Χαϊκάλης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), Αιμίλιος Περδικάρης.

Η εκδήλωση εστίασε στη σημασία της αξιοποίησης της ΤΝ ως μοχλού καινοτομίας, ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Στο κέντρο του Περιπτέρου 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η ΔΕΘ παρουσιάζουμε μεταξύ άλλων δύο εμβληματικά έργα: τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και το AI Factory «Pharos», που αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία «χτίζουμε» το μέλλον του εγχώριου οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με έργα, όπως αυτά, η χώρα μας αποκτά ρόλο παραγωγού τεχνολογικών λύσεων και όχι απλού καταναλωτή. Σήμερα συγκρούονται δύο Ελλάδες.

Η Ελλάδα των παθογενειών, της γραφειοκρατίας και των συντεχνιακών νοοτροπιών του «χασάπη και του ΟΠΕΚΕΠΕ» με την Ελλάδα του gov.gr, την Ελλάδα του Ντέμη Χασάμπη, του κυπριακής καταγωγής νομπελίστα νευροεπιστήμονα, πρωτοπόρου στην ΤΝ, που συζητά την ερχόμενη Παρασκευή στο Ηρώδειο με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Ελλάδα του gov.gr είναι εκείνη της καινοτομίας, της επιστήμης, της εξωστρέφειας. Αυτήν την Ελλάδα επιλέγουμε και αυτή υπηρετούμε: μια χώρα που αφήνει πίσω της παθογένειες του παρελθόντος και επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις με κοινωνικό πρόσημο, για καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες ευκαιρίες, λιγότερη γραφειοκρατία, μια βελτιωμένη καθημερινότητα για όλους τους πολίτες και ένα κράτος πιο αποτελεσματικό».

Από την πλευθρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, ανέφερε: «Με το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τη μετάβαση σε ένα νέο, μακροπρόθεσμα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και το real estate.

Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί από απλό καταναλωτή τεχνολογίας σε παραγωγό, να καθιερωθεί στον διεθνή χάρτη Τεχνητής Νοημοσύνης και να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει γλώσσα AI και στα ελληνικά.

Παράλληλα, το Pharos θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ, συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την πραγματική οικονομία και υποστηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Σε αυτό το εθνικό εγχείρημα, το Υπερταμείο θα διασφαλίσει τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και ότι οι επενδύσεις θα πιάσουν τόπο. Μπροστά στην κοσμογονία της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν ανάγκη απλής τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά παραδειγμάτων κριτικής σκέψης που θα ενισχύουν την ηθική διάσταση της τεχνολογίας».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET, Στέφανος Κόλλιας δήλωσε: «Η ΕΔΥΤΕ, τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, συντονίζει το έργο PHAROS, τη δημιουργία του εθνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης. Μπροστά μας βρίσκονται προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Επικεντρωνόμαστε σε τρεις άξονες: υγεία, γλώσσα-πολιτισμό και βιωσιμότητα.

Αναπτύσσουμε προβλεπτικά μοντέλα υγείας, το ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), τη χρήση των Ελληνικών δορυφορικών δεδομένων, παράγοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, με ηθική χρήση των δεδομένων. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, καινοτόμα και ανθρώπινη».

Ο Managing Director της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης δήλωσε: «Ως χώρα έχουμε έναν εντυπωσιακό αριθμό διεθνούς κύρους Έλληνες ερευνητές και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η επόμενη πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες startups και να μπει όλη αυτή η έρευνα σε ανταγωνιστικές εταιρίες τεχνολογίας που θα έχουν διεθνή εμβέλεια.

Γι’ αυτό, πρωτοβουλίες όπως ο Pharos, ο Δαίδαλος και η συνεργασία AI for Greece είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι εντυπωσιακό μάλιστα ότι σε μία μόλις εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός συναντά δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον κόσμο της ΤΝ: τον Sam Altman, CEO της OpenAI, στο πλαίσιο της συνεργασίας AI for Greece όπου η Endeavor αποτελεί τον εταίρο για το AI Startup Accelerator, και τον Demis Hassabis, CEO and Co-Founder της Google DeepMind, στο Athens Innovation Summit by Endeavor».

Τέλος, ο Engineering Manager της Mysten Labs, Θεόδωρος Χαϊκάλης δήλωσε: «Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται και να ενισχύονται οι πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ελληνικού Κράτους για τη στήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη δημιουργία της αναγκαίας ερευνητικής υποδομής. Αυτές οι βάσεις δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στη Mysten Labs πιστεύουμε ότι το blockchain προσφέρει ουσιαστικά χαρακτηριστικά ασφάλειας, αξιοπιστίας και διαφάνειας στην ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και αδιάβλητη εκπαίδευση τους, καθώς και την απαραίτητη αναφορά του δημιουργού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο».