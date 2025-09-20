Δ. Παπαστεργίου για Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικογραφίας: Μεταρρύθμιση - τομή που αναβαθμίζει τη Δικαιοσύνη

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής Δικαιοσύνης συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Σχεδόν πέντε μήνες μετά την παρουσίαση του προγράμματος «Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Ηλεκτρονικό Πινάκιο» από τους συναρμόδιους υπουργούς, η ψηφιακή μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης περνάει σε νέα… πίστα χάρη στην υλοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης των δικαστικών φακέλων και συγκεκριμένα τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικογραφίας.

Το έργο, μέρος της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην εξοικονόμηση πόρων, μέσα από την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των δικαστικών διαδικασιών και αρχείων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2026, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαχείριση και λειτουργία όλων των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικηγόρους να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Συγχρόνως, ψηφιοποιούνται περίπου 300 εκατομμύρια σελίδες δικαστικών εγγράφων, τα οποία θα διατίθενται ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την απλούστευση και ταχύτητα στη διαχείριση και πρόσβαση στα αρχεία. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αξιοποιούνται διαλειτουργικότητες μέσω του ΚΕΔ, που θα επιτρέπουν την αυτόματη άντληση στοιχείων από διάφορα μητρώα του κράτους, όπως η ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών και το ΓΕΜΗ.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει την ενεργοποίηση, από την 1 Ιανουαρίου 2026, της σταδιακής ηλεκτρονικής κατάθεσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων σε όλα τα δικαστήρια, προκειμένου να σχηματίζεται πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος που θα είναι διαθέσιμος τόσο στους δικαστές όσο και στους δικηγόρους.

Επιπλέον, η διασύνδεση με τους ηλεκτρονικούς φακέλους θα επεκταθεί και σε ανώτερες βαθμίδες δικαστηρίων, όπως το Εφετείο και ο Άρειος Πάγος, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για τη μεταφορά και την αναπαραγωγή φυσικών φακέλων, καθώς και την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας.

Η πλατφόρμα του Κτηματολογίου θα δώσει τη δυνατότητα στους δικαστές και στους εισαγγελείς να έχουν άμεση πρόσβαση και σε κτηματολογικά δεδομένα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στην εκδίκαση υποθέσεων.

«Με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας κάνουμε πράξη μια μεταρρύθμιση-τομή που αναβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και βελτιώνει την καθημερινότητα πολιτών και λειτουργών. Το έργο αυτό, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα δικαστικό περιβάλλον πιο γρήγορο, πιο διαφανές και πιο προσβάσιμο. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ισχυρές δικλείδες ασφάλειας, επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε την ασφάλεια δικαίου. Είναι μια αλλαγή που αποτυπώνει το όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: ένα κράτος αποτελεσματικό, που στέκεται δίπλα στον πολίτη και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης αναφερόμενος στο σπουδαίο αυτό project.

Τα οφέλη από την ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πολλαπλά. Για τους δικηγόρους, η ηλεκτρονική διαχείριση φακέλων θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τις εργασίες τους, ενώ για τους δικαστές και τους εισαγγελείς θα σηματοδοτήσει την άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και ψηφιοποιημένες πληροφορίες, μειώνοντας τον χρόνο ανεύρεσης και χειρισμού εγγράφων.

Το σύστημα θα ενισχύσει συνολικά την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της Δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο δικαστικό σύστημα.

Αναμένοντας την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2026, το ελληνικό δικαστικό σύστημα μεταβαίνει σε μια πιο σύγχρονη, διασυνδεδεμένη και αποδοτική εποχή, που θα βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία ασφαλείας και διαφάνειας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με τον τρόπο αυτό, το κράτος στοχεύει στη δημιουργία ενός δικαστικού συστήματος πιο αποτελεσματικού, διαφανούς και προσβάσιμου, που θα λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος και λιγότερες καθυστερήσεις. Η ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιτρέψουν την άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς φακέλους, διευκολύνοντας τόσο τους δικαστές και τους εισαγγελείς όσο και τους δικηγόρους.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, που επιδιώκει να μετατρέψει το δημόσιο τομέα σε ένα πιο καινοτόμο και αποδοτικό μηχανισμό εξυπηρέτησης των πολιτών, με την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, η ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας διασφαλίζει ότι η Δικαιοσύνη θα λειτουργεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη από το κοινό. Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια Δικαιοσύνη πιο σύγχρονη, προσανατολισμένη στην τεχνολογία και στη διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή εποχή.