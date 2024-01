Security Discovery - CyberNews

Στην ανακάλυψη μιας βάσης δεδομένων που περιέχει πάνω από 26 δισ. αρχεία προχώρησαν ερευνητές ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται πιθανότατα για τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές των Security Discovery και Cyber News, η προσφάτως ανακαλυφθείσα βάση με τα δεδομένα που διέρρευσαν φτάνει σε μέγεθος τα 12 terabytes.

Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι η βάση των 26 δισ. αρχείων, πιθανότατα έχει δημιουργηθεί από κακόβουλους παράγοντες ή από υπηρεσία που λειτουργεί με μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

«Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει σε ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων, όπως κλοπή ταυτότητας, εξελιγμένα συστήματα απάτης, στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικούς και ευαίσθητους λογαριασμούς», επισημαίνουν.

‼️@CyberNews research team, together with #cybersecurity researcher @MayhemDayOne, have discovered billions upon billions of exposed records on an open instance whose owner is unlikely ever to be identified.⤵️#MOAB #databreach #dataleak #infosecurityhttps://t.co/3ofLNd31Fz