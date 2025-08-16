Εντυπωσιακά έσοδα καταγράφει η εφαρμογή ChatGPT για κινητά, καθώς από την κυκλοφορία της τον Μάιο του 2023 για συσκευές iOS και Android, η εφαρμογή έχει φτάσει τα 2 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες καταναλωτικές δαπάνες σύμφωνα με νέα ανάλυση της εταιρείας app intelligence Appfigures.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το ποσό αυτό είναι περίπου 30 φορές υψηλότερο από τις συνολικές δαπάνες που έχουν συγκεντρώσει οι βασικοί ανταγωνιστές της στο mobile (Claude, Copilot και Grok) καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Μόνο φέτος, η εφαρμογή του ChatGPT έχει αποφέρει 1,35 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 673% σε ετήσια βάση σε σχέση με τα 174 εκατ. δολάρια που είχε συγκεντρώσει την ίδια περίοδο (Ιανουάριος – Ιούλιος) το 2024.

Κατά μέσο όρο, η εφαρμογή αποφέρει σχεδόν 193 εκατ. δολάρια τον μήνα, έναντι 25 εκατ. πέρυσι.

Αυτό το ποσό είναι πολύ υψηλότερο – περίπου 53 φορές μεγαλύτερο – από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή της, το Grok, που μέχρι στιγμής το 2025 έχει συγκεντρώσει περίπου 25,6 εκατ. δολάρια. Οι μηνιαίες δαπάνες καταναλωτών για το Grok εκτιμώνται στα 3,6 εκατ. δολάρια, δηλαδή μόλις 1,9% του ChatGPT.

Οι συνδρομές σε web εκδόσεις και τα έσοδα μέσω API παραμένουν επίσης σημαντικές πηγές. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά προσφέρουν μια ξεκάθαρη εικόνα της δυναμικής των εφαρμογών στα μάτια των καταναλωτών, που τις ανακαλύπτουν και τις πληρώνουν μέσω των app stores.

Συνολικά, η κατανάλωση ανά λήψη του ChatGPT σε παγκόσμιο επίπεδο φτάνει τα 2,91 δολάρια, έναντι 2,55 δολαρίων του Claude, 0,75 του Grok και 0,28 του Copilot.

Στις ΗΠΑ, το αντίστοιχο ποσό είναι ακόμη υψηλότερο, στα 10 δολάρια ανά download, με την αμερικανική αγορά να αντιστοιχεί στο 38% των συνολικών εσόδων της εφαρμογής μέχρι σήμερα. Η Γερμανία ακολουθεί με ποσοστό 5,3%.

Τέλος, η υπεροχή του ChatGPT φαίνεται και στις λήψεις: μέχρι στιγμής έχει κατέβει περίπου 690 εκατ. φορές παγκοσμίως, έναντι μόλις 39,5 εκατ. του Grok.