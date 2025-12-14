Το ChatGPT «ενηλικιώνεται» ή τουλάχιστον ετοιμάζεται να προσφέρει μια έκδοση αποκλειστικά για ενήλικες από το επόμενο έτος.

Όπως αναφέρει το TechRadar, η επικεφαλής Εφαρμογών της OpenAI, Fidji Simo, επιβεβαίωσε το σχέδιο για την κυκλοφορία ενός «adult mode» το πρώτο τρίμηνο του 2026. Προς το παρόν δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα, καθώς η διάθεση της νέας λειτουργίας θα προχωρήσει μόνο εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό το νέο σύστημα Τεχνητής Nοημοσύνης πρόβλεψης ηλικίας που αναπτύσσει η εταιρεία.

Η OpenAI δοκιμάζει ήδη, σε ορισμένες χώρες, την ικανότητα του μοντέλου να αναγνωρίζει πότε ένας χρήστης είναι κάτω των 18 ετών και να εφαρμόζει αυτόματα τα κατάλληλα φίλτρα περιεχομένου.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες ιστοσελίδες που απλώς εμφανίζουν ένα αναδυόμενο παράθυρο «επιβεβαίωσης ηλικίας» για περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους.

Εκεί όπου παλαιότερες διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη με μια γενική προειδοποίηση ότι «το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο», η διαδραστικότητα της Tεχνητής Nοημοσύνης υποχρεώνει τους δημιουργούς της να εξετάζουν πολύ πιο προσεκτικά τι μπορούν να κάνουν τα εργαλεία τους.

Η OpenAI επιδιώκει μια πιο «λεπτομερή» προσέγγιση, με ένα σύστημα που θα μπορεί να συναγάγει την πιθανή ηλικία του χρήστη βάσει συμπεριφοράς και πλαισίου χρήσης. Μέχρι να είναι έτοιμο αυτό το σύστημα, το περιεχόμενο για ενήλικες στο ChatGPT παραμένει απαγορευμένο.

Παράλληλα, τα οφέλη ενός adult mode για το ChatGPT ενδέχεται τελικά να αποδειχθούν πιο πεζά απ’ όσο αναμένεται. Η δυνατότητα συζήτησης γύρω από την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τις σχέσεις και την ψυχική υγεία θα έφερνε το chatbot σε νέα πεδία.

Η OpenAI επιλέγει μια διαφορετική οδό, εκπαιδεύοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη να ανιχνεύει το επίπεδο ωριμότητας μέσα από τον τρόπο συνομιλίας και τα θέματα που θέλει να συζητήσει ο χρήστης.

Οι χρήστες δείχνουν να προτιμούν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία Τεχνητής Νοημοσύνης. Το adult mode αποτελεί ακόμη έναν τρόπο να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το ChatGPT.

Αν τα τεστ ηλικίας αποδειχθούν αξιόπιστα και οι χρήστες αξιοποιήσουν τη νέα λειτουργία, το ChatGPT ενδέχεται να θέσει ένα ακόμη προηγούμενο στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης — αυτή τη φορά για πιο «ώριμα» chatbots.