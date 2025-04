TechCrunch

Ορισμένοι χρήστες του ChatGPT παρατήρησαν ένα περίεργο φαινόμενο πρόσφατα: κατά καιρούς, το chatbot αναφέρεται στα ονόματά τους καθώς απαντάει στα ερωτήματα τους. Αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν η προκαθορισμένη στο παρελθόν, και αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι το ChatGPT αναφέρει τα ονόματά τους, παρόλο που δεν τους έχει ποτέ ζητηθεί να του πουν πώς να τους αποκαλεί.

Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες. Ένας χρήστης, ο προγραμματιστής λογισμικού και λάτρης της Τεχνητής Νοημοσύνης Simon Willison, χαρακτήρισε αυτή τη λειτουργία «ανατριχιαστική και περιττή». Ένας άλλος προγραμματιστής, ο Nick Dobos, είπε ότι «το μισεί». Μια γρήγορη αναζήτηση στο X αποκαλύπτει εκατοντάδες χρήστες που είναι μπερδεμένοι και ανήσυχοι για τη συμπεριφορά του ChatGPT, το οποίο χρησιμοποιεί τα ονόματα τους.

Does anyone LIKE the thing where o3 uses your name in its chain of thought, as opposed to finding it creepy and unnecessary? pic.twitter.com/lYRby6BK6J