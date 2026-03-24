Broadcom: Τα προβλήματα στην τεχνολογική εφοδιαστική αλυσίδα «φτάνουν» και την παραγωγή της TSMC

Η εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Broadcom αναφέρει ότι παρατηρεί περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρο τον τεχνολογικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών παραγωγικής ικανότητας της TSMC, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για μικροεπεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης επιβαρύνει την παραγωγή.

«Παρατηρούμε ότι η TSMC φτάνει στα όρια της παραγωγικής της ικανότητας», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο Ναταρατζάν Ραματσάντραν, διευθυντής μάρκετινγκ προϊόντων στο τμήμα Physical Layer Products της Broadcom, προσθέτοντας ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα χαρακτήριζε την παραγωγική ικανότητα της TSMC ως «απεριόριστη».

«Θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα έως το 2027, αλλά αυτό έχει γίνει ένα εμπόδιο, ή έχει κατά κάποιο τρόπο φράξει την εφοδιαστική αλυσίδα το 2026», είπε.

Η ταϊβανέζικη εταιρεία, ο κύριος παραγωγός προηγμένων τσιπ AI στον κόσμο, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η παραγωγική ικανότητα ήταν περιορισμένη, καθώς η «έκρηξη» στην ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος των προηγμένων γραμμών παραγωγής της.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, στους κύριους πελάτες του οποίου συγκαταλέγονται επίσης η Nvidia και η Apple, δήλωσε επίσης τότε ότι εργάζεται σκληρά για να μειώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Ελλείψεις πέρα από τους ημιαγωγούς

Ο Ραματσάντραν δήλωσε ότι οι ελλείψεις εκτείνονται πέρα από τους ημιαγωγούς, επηρεάζοντας αρκετές παρόμοιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Παρόλο που υπάρχουν πολλοί προμηθευτές στον κλάδο σήμερα... υπάρχει σίγουρα ένας περιορισμός στην προσφορά στον τομέα των λέιζερ», είπε, προσθέτοντας ότι οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) έχουν επίσης «αναδειχθεί ως ένα "απροσδόκητο" σημείο συμφόρηση».

Αναφέρθηκε στις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οπτικούς πομποδέκτες, λέγοντας ότι οι χρόνοι παράδοσης έχουν παραταθεί από περίπου έξι εβδομάδες σε έξι μήνες.

Οι προμηθευτές PCB από την Ταϊβάν και την Κίνα αντιμετωπίζουν περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας, συμβάλλοντας στις καθυστερήσεις.

Ο Ραματσάντραν είπε ότι δεν ανησυχεί υπερβολικά για τον κλάδο, καθώς οι νέοι εισερχόμενοι και η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας αναμένεται να μετριάσουν τους περιορισμούς στην προσφορά με την πάροδο του χρόνου.

Πολλοί πελάτες συνάπτουν πλέον μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές για να εξασφαλίσουν δεσμεύσεις παραγωγικής ικανότητας για διάστημα έως και τριών έως τεσσάρων ετών, πρόσθεσε.

Η Samsung Electronics ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι συνεργάζεται με σημαντικούς πελάτες για τη μετάβαση σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις διάρκειας τριών έως πέντε ετών.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την επιθυμία των πελατών για μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού και τις προσπάθειες των προμηθευτών να προστατευθούν από τις διακυμάνσεις της ζήτησης.