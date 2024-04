Ενθουσιασμένη η Boston Dynamics για το νέο ρομπότ «Atlas»

Μία νέα έκδοση του «Atlas», ενός ανθρωποειδούς ρομπότ παρουσίασε η Boston Dynamics, που σύμφωνα με την εταιρεία είναι «σχεδιασμένο για εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο».

Η εταιρεία προχωράει ολοταχώς με τη νέα πλήρως ηλεκτρική έκδοση του Atlas και αποσύρει το προηγούμενο μοντέλο με υδραυλική κίνηση. Επίσης, δημοσίευσε ένα βίντεο με το ρομπότ της σε δράση.

We promise this is not a person in a bodysuit. https://t.co/S9FgfpqvrW pic.twitter.com/G30sXHQ93C — Boston Dynamics (@BostonDynamics) April 17, 2024

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεργασία της Boston Dynamics με τη Hyundai - την οποία η εταιρεία πιστώνει για τη βοήθεια στην «οικοδόμηση της επόμενης γενιάς δυνατοτήτων κατασκευής αυτοκινήτων», σύμφωνα με την ανάρτηση της Boston Dynamics στο blog.

«Τους επόμενους μήνες και χρόνια, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δείξουμε τι μπορεί να κάνει πραγματικά το πιο δυναμικό ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο - στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο και στη ζωή μας», αναφέρεται στο blog της εταιρείας.

Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες στο X παρομοίασαν την παρουσίαση του Atlas με κάτι από την εμβληματική σειρά "Terminator" του Τζέιμς Κάμερον.

The Atlas. Every time I see a @BostonDynamics demo video it's like watching something from the Terminator series. https://t.co/pWPgq7iLP5 — Larry Hryb, Gamer Emeritus 📱⌨️🖱️🎮 (@majornelson) April 17, 2024

«Δίνει την αίσθηση «καλέστε ένα ασθενοφόρο ... αλλά όχι για μένα», αστειεύτηκε ο τεχνολογικός YouTuber Marques Brownlee.

Boston Dynamic just unveiled their newest Atlas robot. This is not a render. Oh my god



It's giving "call an ambulance... but not for me"https://t.co/mPUKDlW7WY pic.twitter.com/el3DKlTJT5 — Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2024

Το αρχικό ρομπότ Atlas μπορεί να το δει κανείς στον ιστότοπο της Boston Dynamic να εκτελεί μια σειρά από εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης αντικειμένων και ακόμη και χορευτικών κινήσεων.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της ανοίγει νέους δρόμους.

«Η ηλεκτρική έκδοση του Atlas θα είναι ισχυρότερη, με μεγαλύτερο εύρος κινήσεων από οποιαδήποτε από τις προηγούμενες γενιές μας», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Το υδραυλικό Atlas τελευταίας γενιάς (HD Atlas) μπορούσε ήδη να ανυψώσει και να χειριστεί μια μεγάλη ποικιλία βαρέων, ακανόνιστων αντικειμένων- συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτές τις υπάρχουσες δυνατότητες και διερευνούμε διάφορες νέες παραλλαγές για να καλύψουμε ένα ευρύ σύνολο αναμενόμενων αναγκών χειρισμού σε περιβάλλοντα πελατών».

Η Boston Dynamics συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο προηγμένων εταιρειών ρομποτικής στον κόσμο, με ορισμένα από τα μηχανήματά της να κάνουν ήδη δουλειές στη βιομηχανία και να εργάζονται για αστυνομικά τμήματα.

Με πληροφορίες από το NBC News.