Αστεροειδής φώτισε τον ουρανό στη Μάγχη

Αστεροειδής με την ονομασία Sar2667 φώτισε τα ξημερώματα τον ουρανό πάνω από τη Μάγχη, όταν εξερράγη εισερχόμενος στην ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό πεφταστέρι.

Asteroid Sar2667, about a meter in diameter, was expected to fall near the French city of Le Havre at 02:59h UTC. I drove to a photogenic spot close to home in the south of the Netherlands to capture it, just as the sky cleared.#asteroid #meteor @IMOmeteors @apod pic.twitter.com/MNZofhkrd7