Apple: Πενταετής συμφωνία με τη Formula 1 για streaming όλων των αγώνων στο Apple TV στις ΗΠΑ

Η Apple ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης της Φόρμουλα 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νέα πενταετής συμφωνία μεταξύ του τεχνολογικού «κολοσσού» και της Formula 1 θα κάνει το Apple TV την αποκλειστική πλατφόρμα streaming για όλους τους αγώνες της Φόρμουλα 1 από τη σεζόν του 2026, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα τηλεοπτικό σταθμό ESPN.

Σύμφωνα με το techcrunch, όλες οι προπονήσεις, οι προκριματικοί, οι αγώνες Sprint και τα Grand Prix θα είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές του Apple TV. Επιλεγμένοι αγώνες και όλες οι προπονήσεις θα είναι επίσης διαθέσιμοι δωρεάν στην εφαρμογή Apple TV καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, σύμφωνα με την Apple.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple προσέφερε 140-150 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα δικαιώματα, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 85 εκατομμύρια δολάρια που πληρώνει ετησίως το ESPN για τη Φόρμουλα 1. Η συμφωνία της Apple εκτιμάται σε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την αλλαγή του ονόματος της υπηρεσίας streaming της Apple από «Apple TV+» σε «Apple TV», χωρίς το σύμβολο «+».

Ακολουθεί επίσης τη συνεργασία της Apple με τη Formula 1 για την ταινία «F1 The Movie» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, η οποία απέφερε 629 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως φέτος, καθιστώντας την ως την πιο κερδοφόρα αθλητική ταινία όλων των εποχών. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 12 Δεκεμβρίου.

Εκτός από τη μετάδοση της Φόρμουλα 1, η Apple δηλώνει ότι θα προωθήσει το άθλημα μέσω των Apple News, Apple Maps, Apple Music και Apple Fitness+. Επιπλέον, η εφαρμογή Apple Sports θα προσφέρει ζωντανές ενημερώσεις για κάθε προκριματικό, σπριντ και αγώνα για κάθε Grand Prix κατά τη διάρκεια της σεζόν, με πίνακες κατάταξης σε πραγματικό χρόνο, βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών για τη σεζόν, ζωντανές δραστηριότητες που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην οθόνη κλειδώματος και ένα widget στην αρχική οθόνη.