Η Anthropic προχωρά σε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεται τα δεδομένα χρηστών, απαιτώντας από όλους τους χρήστες του Claude να αποφασίσουν έως τις 28 Σεπτεμβρίου αν θέλουν οι συνομιλίες τους να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Nοημοσύνης.

Σύμφωνα με το TechCrunch, προηγουμένως, η Anthropic δεν χρησιμοποιούσε δεδομένα συνομιλιών καταναλωτών για εκπαίδευση μοντέλων. Τώρα, η εταιρεία θέλει να εκπαιδεύσει τα συστήματα Tεχνητής Nοημοσύνης της πάνω σε συνομιλίες χρηστών και συνεδρίες κώδικα, και είπε ότι επεκτείνει τη διατήρηση δεδομένων σε πέντε χρόνια για όσους δεν επιλέξουν την εξαίρεση.

Προηγουμένως, στους χρήστες των καταναλωτικών προϊόντων της Anthropic είχε ειπωθεί ότι οι προτροπές τους και τα αποτελέσματα των συνομιλιών θα διαγράφονταν αυτόματα από το σύστημα της Anthropic εντός 30 ημερών «εκτός εάν υπάρχει νομική ή πολιτική απαίτηση να διατηρηθούν περισσότερο» ή εάν η εισαγωγή τους είχε χαρακτηριστεί ότι παραβιάζει τις πολιτικές της, οπότε οι εισαγωγές και τα αποτελέσματα ενός χρήστη θα μπορούσαν να διατηρηθούν έως και για δύο χρόνια.

Με «καταναλωτές», εννοούμε ότι οι νέες πολιτικές ισχύουν για τους χρήστες του Claude Free, Pro και Max, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούν το Claude Code.

Οι επιχειρηματικοί πελάτες που χρησιμοποιούν Claude Gov, Claude for Work, Claude for Education ή πρόσβαση μέσω API δεν θα επηρεαστούν, κάτι που είναι αντίστοιχο με τον τρόπο που η OpenAI προστατεύει τους πελάτες επιχειρήσεων από πολιτικές εκπαίδευσης δεδομένων.

Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό; Σε εκείνη την ανάρτηση σχετικά με την ενημέρωση, η Anthropic πλαισιώνει τις αλλαγές γύρω από την επιλογή του χρήστη, λέγοντας ότι με το να μην εξαιρεθούν, οι χρήστες θα «μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ασφάλεια του μοντέλου, κάνοντας τα συστήματά μας ανίχνευσης επιβλαβούς περιεχομένου πιο ακριβή και λιγότερο πιθανό να επισημαίνουν αβλαβείς συνομιλίες».

Οι χρήστες θα «βοηθήσουν επίσης τα μελλοντικά μοντέλα Claude να βελτιωθούν σε δεξιότητες όπως ο προγραμματισμός, η ανάλυση και η λογική, οδηγώντας τελικά σε καλύτερα μοντέλα για όλους τους χρήστες».