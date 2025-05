TechCrunch

Η Anthropic ξεκίνησε τη σταδιακή διάθεση της νέας λειτουργίας «voice mode» για την εφαρμογή του Claude, επιτρέποντας στους χρήστες να συνομιλούν προφορικά με τον chatbot βοηθό. Η λειτουργία είναι προς το παρόν σε δοκιμαστική (beta) φάση και θα διατεθεί σταδιακά στα αγγλικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας στην πλατφόρμα X και τις ενημερωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της.

Όπως εξηγεί η Anthropic, το voice mode δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τον Claude χωρίς να πληκτρολογούν, χρησιμοποιώντας τη φωνή τους για να δίνουν εντολές ή να θέτουν ερωτήσεις, λαμβάνοντας ηχητικές απαντήσεις. Η λειτουργία διευκολύνει την αλληλεπίδραση όταν τα χέρια είναι απασχολημένα, για παράδειγμα, κατά την οδήγηση ή το μαγείρεμα.

We're rolling out voice mode in beta on mobile.



Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb