Καθώς η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης διαφημίζει ότι η AI θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας σε entry level, δεν περιορίζουν όλες οι εταιρείες τις προσλήψεις σε αυτές τις θέσεις. Στην περίπτωση της IBM, η εταιρεία ακολουθεί την αντίθετη πορεία.

Η IBM σχεδιάζει να τριπλασιάσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου στις ΗΠΑ το 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Η Nickle LaMoreaux, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της IBM, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία την Τρίτη στο συνέδριο Leading with AI Summit της Charter.

«Και ναι, πρόκειται για όλες αυτές τις θέσεις εργασίας που μας λένε ότι μπορεί να αντικαταστήσει η AI», δήλωσε η LaMoreaux.

Όπως εξήγησε, αυτές οι θέσεις θα διαφέρουν από τις θέσεις entry level που προσέφερε παλαιότερα η IBM. Σύμφωνα με την ίδια, αναθεώρησε τις περιγραφές των θέσεων ώστε να δίνεται μικρότερη έμφαση σε τομείς που μπορεί πράγματι να αυτοματοποιήσει η AI — όπως ο προγραμματισμός — και μεγαλύτερη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπως η επικοινωνία με πελάτες.

Ακόμη κι αν μια επιχείρηση όπως η IBM δεν χρειάζεται απαραίτητα τον ίδιο αριθμό εργαζομένων σε επίπεδο entry level όπως στο παρελθόν, η ανάπτυξη λιγότερο έμπειρων εργαζομένων βοηθά να διασφαλιστεί ότι θα διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για ανώτερες θέσεις στο μέλλον.

Η IBM δεν διευκρίνισε πόσα άτομα θα προσλάβει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Το TechCrunch επικοινώνησε με την εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια προσλήψεων.

Το 2026 ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστική χρονιά ως προς το πώς θα διαμορφωθεί ο αντίκτυπος της AI στην αγορά εργασίας. Μελέτη του MIT το 2025 εκτίμησε ότι το 11,7% των θέσεων εργασίας θα μπορούσε ήδη να αυτοματοποιηθεί μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Έρευνα του TechCrunch διαπίστωσε ότι αρκετοί επενδυτές θεωρούν πως το 2026 θα αρχίσει να διαφαίνεται η δυνητική επίδραση της AI στην αγορά εργασίας — παρότι δεν ερωτήθηκαν ειδικά για το ζήτημα της απασχόλησης.