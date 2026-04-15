Θ. Χουλιαράς: Οι μεγάλες αντιφάσεις της αγοράς πετρελαίου

Όταν τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου δεν αντιμετώπισε απλώς ένα πρόβλημα εφοδιασμού. Αντιμετώπισε έναν καθρέφτη που της έδειξε τις δικές της αντιφάσεις.

Ο Θεόδωρος Χουλιαράς, Petroleum Economist & CEO της UPoilTankers Inc., εξηγεί, σε συνέντευξή του στο Liberal, γιατί η τιμή που βλέπουμε στα χρηματιστήρια δεν είναι η «πραγματική» τιμή — και ποια είναι. Από τα -37 δολάρια του WTI τον Απρίλιο του 2020, όταν οι traders αναγκάστηκαν να πληρώσουν για να ξεφορτωθούν το πετρέλαιό τους, μέχρι τα σημερινά spot cargoes που πωλούνται με premium +30 δολάρια πάνω από τα futures, ο Χουλιαράς αποκωδικοποιεί τη λογική μιας αγοράς που — όταν πιεστεί — υπακούει μόνο σε έναν κανόνα: ποιος δεν μπορεί να βρει βαρέλι.

Ο ίδιος προειδοποιεί: ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα δεν είναι ένα spike στα 150 δολάρια. Είναι η διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας — ένας κίνδυνος που η αγορά δεν έχει ακόμα τιμολογήσει πλήρως.

Συνέντευξη στον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο

Σε προηγούμενες αναλύσεις σας είχατε αναφέρει ότι οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε δύο διαφορετικές αγορές. Αυτήν του φυσικού πετρελαίου και αυτήν του «χάρτινου» πετρελαίου. Μπορείτε να μας περιγράψετε τις δύο αυτές διαφορετικές αγορές;

Βεβαίως. Όταν μιλάμε για το πετρέλαιο, στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο παράλληλες αλλά όχι ταυτόσημες αγορές. Η πρώτη είναι η φυσική αγορά, δηλαδή η αγορά όπου διαπραγματεύεται πραγματικό αργό πετρέλαιο, με συγκεκριμένη ποιότητα, φορτωτική βάση, τόπο παράδοσης, χρόνο παράδοσης, μεταφορικό κόστος και δυνατότητα διύλισης. Η δεύτερη είναι η χρηματιστηριακή ή paper αγορά, όπου διαπραγματεύονται futures, options και άλλα παράγωγα. Εκεί δεν κινείται το ίδιο το βαρέλι, αλλά η τιμή του.

Τα χρηματιστήρια προσπαθούν να κερδίσουν, προσπαθώντας να μαντέψουν τι μάλλον θα γίνει στη δική μας, (ως έμποροι πετρελοειδων), καθημερινότητα.

Η χρηματιστηριακή αγορά έχει ουσιαστικό ρόλο: βοηθά στο hedging, στη διαχείριση ρίσκου και στην τιμολόγηση των μελλοντικών προσδοκιών. Όμως η φυσική αγορά έχει το τελευταίο λόγο όταν υπάρχει στενότητα προσφοράς, γεωπολιτική ένταση ή πρόβλημα στις μεταφορές.

Τότε η τιμή του paper συμβολαίου μπορεί να απέχει σημαντικά από την τιμή του prompt cargo, γιατί ο αγοραστής πληρώνει όχι μόνο το αργό, αλλά και τη σπανιότητα, την αβεβαιότητα και το premium της άμεσης διαθεσιμότητας. Η EIA και η IEA δείχνουν ότι, σε περιόδους αναταραχής, οι spot και οι futures τιμές μπορούν να αποκλίνουν αισθητά, ακριβώς επειδή η φυσική αγορά αποτιμά την άμεση έλλειψη και η paper αγορά τις προσδοκίες.

Γνωρίζουμε ότι τα futures χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση κινδύνου. Τι ποσοστό της συγκεκριμένης αγοράς έχει καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ποιο είναι το μέγεθος της στρέβλωσης πάνω στη φυσική αγορά;

Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό, αξιόπιστο ποσοστό που να χωρίζει καθαρά την αγορά σε “hedging” και «speculation», γιατί μια θέση μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαλείο αντιστάθμισης για έναν εμπορικό παίκτη και ευκαιρία κερδοσκοπίας για έναν άλλο.

Η στρέβλωση γίνεται έντονη όταν η χρηματιστηριακή τιμή δεν προλαβαίνει να ενσωματώσει τη φυσική έλλειψη. Αυτό το είδαμε πολύ καθαρά στο WTI τον Απρίλιο του 2020: η CFTC κατέγραψε ότι το συμβόλαιο του Μαΐου έφτασε στα -37,63 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή οι κάτοχοι πλήρωναν, για να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο, επειδή πλησίαζε η λήξη, οι αποθήκες ήταν γεμάτες και η πραγματική ζήτηση είχε καταρρεύσει.

Αυτό που δεν υπολόγισαν, όταν στοιχημάτιζαν πάνω στα futures του WTI, ήταν ότι στη λήξη τους , (σε αντίθεση με τα futures του Brent, όπου γίνεται απλά οικονομικός διακανονισμός), στο πετρέλαιο τύπου WTI το προϊόν το παραλαμβάνει ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ο τελευταίος που έχει το συμβόλαιο…

Άρα έπρεπε ο χρηματιστής… να παραλάβει χιλιάδες βαρέλια πραγματικού πετρελαίου στο… σαλόνι του σπιτιού του! Και έτσι, προκειμένου να μην το παραλάβει (πού να το πάει, τι να το κάνει...), άρχισε να το πουλάει σε αρνητικές τιμές, δηλαδή πλήρωνε και από πάνω αντί να εισπράττει που πουλάει!

Ήταν η στιγμή όπου τα χρηματιστήρια «ταπεινώθηκαν» από τη φυσική αγορά, γιατί το paper εμπόριο αναγκάστηκε να υποταχθεί στην υλική πραγματικότητα.

Άρα, αντί να μιλάμε μόνο για ένα ποσοστό κερδοσκοπίας, είναι πιο σωστό να μιλάμε για βάθος ρευστότητας, συμφόρηση στις λήξεις, αποθέματα, και φυσική δυνατότητα παράδοσης. Όταν αυτά πιέζονται, η paper αγορά μπορεί να απομακρυνθεί πολύ από την πραγματική αγορά. Και όταν αυτό συμβεί, η τσέπη του τελικού καταναλωτή δεν ακολουθεί το πιο “κομψό” χρηματιστηριακό σενάριο, αλλά το ακριβότερο φυσικό διαθέσιμο barrel.

Βλέπουμε το Brent να ξεκινά από τα 92 δολάρια τον Αύγουστο και να φτάνει κάτω από τα 80 δολάρια τον Δεκέμβριο. Τι δείχνει αυτή η τάση;

Αυτή η κίνηση δείχνει ότι η αγορά, μετά το αρχικό σοκ, αρχίζει να ξαναζυγίζει την πιθανότητα διάρκειας της κρίσης, την προσαρμογή της προσφοράς και τη ζήτηση. Όταν οι τιμές πέφτουν από τα 92 κάτω από τα 80, η αγορά συνήθως σημαίνει ένα από τα εξής: είτε εκτιμά ότι η διαταραχή δεν θα είναι μακροχρόνια, είτε βλέπει πως η παγκόσμια ζήτηση αποδυναμώνεται, είτε ότι μπαίνουν στο τραπέζι επιπλέον ποσότητες από αλλού. Η IEA αναφέρει ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου εξακολουθεί να αυξάνεται το 2026, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, ακριβώς επειδή οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι υψηλότερες τιμές πιέζουν τη ζήτηση.

Η πτώση δεν σημαίνει «η αγορά ηρέμησε». Σημαίνει περισσότερο ότι το αρχικό γεωπολιτικό premium έχει αρχίσει να μεταφράζεται σε πιο σύνθετη τιμολόγηση: πότε θα αποκατασταθούν οι ροές, πόσο σοβαρό είναι το μπλοκάρισμα, πόσο αντέχουν τα διυλιστήρια, ποια φορτία μπορούν να υποκαταστήσουν τα χαμένα και πόσο γρήγορα αναπροσαρμόζονται τα spreads. Η EIA, μάλιστα, σημειώνει πως όταν οι ροές μέσω του Ορμούζ διακόπτονται, οι συνέπειες δεν είναι μόνο άμεσες, αλλά και παρατεταμένες, επειδή χρειάζεται χρόνος για να ξεμπλοκάρουν τα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων και τα εμπορικά flows.

Βλέπουμε επίσης ότι η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI είναι υψηλότερη από την τιμή του Brent. Πώς ερμηνεύετε αυτό το σπάνιο γεγονός, με δεδομένη την υπερεπάρκεια παραγωγής αμερικανικού πετρελαίου;

Είναι πράγματι σπάνιο, αλλά εξηγείται. Το WTI μπορεί να περάσει πάνω από το Brent όταν η αγορά δίνει υψηλή αξία στην ευελιξία, στην ταχύτητα παράδοσης και στην ασφάλεια εφοδιασμού. Σε μια περίοδο όπου το Ορμούζ περιορίζεται και η Μέση Ανατολή δυσκολεύεται να στείλει barrels στις βασικές της αγορές, το αμερικανικό crude γίνεται πιο ελκυστικό για Ευρώπη και Ασία, ειδικά όταν χρειάζονται γρήγορα υποκατάστατα. Η EIA ανέφερε για το τρέχον σοκ ότι το Brent αυξήθηκε περισσότερο από το WTI λόγω του μεγαλύτερου κόστους ναυτιλίας και της μείωσης των ροών από τη Μέση Ανατολή προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης στην Ασία, κάτι που δείχνει πόσο ισχυρά επηρεάζει η γεωγραφία την τιμή.

Εδώ υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο: η Αμερική μπορεί να παράγει πολύ, αλλά δεν παράγει όλα τα βαρέλια που θέλει η παγκόσμια αγορά στην ίδια ποιότητα ή στο ίδιο σημείο χρόνου. Το αμερικανικό σύστημα έχει μεγάλο όγκο light sweet crude, όμως πολλά διυλιστήρια διεθνώς χρειάζονται διαφορετικά «κουμπώματα» αργού. Όταν λείπουν ακριβώς τα barrels που ταιριάζουν καλύτερα στο σύστημα, η αγορά πληρώνει premium για τη σωστή ποιότητα και όχι απλώς για την ποσότητα. Αυτό συνδέεται και με την ιστορική εμπειρία της EIA ότι οι διαφορές στις τιμές Brent και WTI αντανακλούν όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και τις υποδομές, τη μεταφορά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές κατανάλωσης.

Θα μπορούσατε να περιγράψετε πιο απλά τις διαφορετικές ποιότητες πετρελαίου και τις διαφορές στη χρήση τους;

Βεβαίως. Το πετρέλαιο δεν είναι ένα ενιαίο προϊόν. Υπάρχουν βαρέλια που είναι ελαφρύτερα και πιο χαμηλού θείου αυτά λέγονται light sweet και βαρέλια που είναι πιο βαριά και πιο θειούχα, δηλαδή heavy sour. Τα πρώτα είναι συνήθως πιο εύκολα και πιο φθηνά να μετατραπούν σε προϊόντα υψηλής αξίας, όπως βενζίνη και diesel. Τα δεύτερα απαιτούν πιο απαιτητική και ακριβή διύλιση. Γι’ αυτό οι ελαφριές και γλυκές ποιότητες πωλούνται συνήθως με premium έναντι των βαρέων και sour. Η EIA το περιγράφει πολύ καθαρά: η χαμηλότερη πυκνότητα και το χαμηλό θείο ανεβάζουν την εμπορική αξία, επειδή διευκολύνουν την παραγωγή πιο «καθαρών» και ακριβότερων προϊόντων.

Αν το πούμε απλά, η αξία δεν εξαρτάται μόνο από το «από πού βγήκε», αλλά από το πώς ταιριάζει στο διυλιστήριο. Ένα διυλιστήριο που έχει σχεδιαστεί να δουλεύει με πιο βαριά ή πιο sour αργά μπορεί να αποδώσει καλύτερα με συγκεκριμένα barrels, ενώ ένα άλλο θα προτιμήσει πιο ελαφριά και καθαρά αργά. Γι’ αυτό η τοποθεσία, η ποιότητα, η μεταφορά και η τελική χρήση δημιουργούν διαφορετικές τιμές για φαινομενικά «ίδιο» πετρέλαιο. Το συνημμένο σου το αποδίδει πολύ ωραία με την ιδέα ότι «δεν υπάρχει το καλύτερο πετρέλαιο, υπάρχει το σωστό πετρέλαιο τη σωστή στιγμή».

Οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι προβλέπουν ότι οι τιμές μπορεί να φτάσουν πολύ ψηλά. Τι θα σήμαινε αυτό για την παγκόσμια οικονομία;

Αν το πετρέλαιο κινηθεί σε επίπεδα όπως 150 ή 180 δολάρια το βαρέλι, το θέμα δεν είναι μόνο ενεργειακό. Είναι κατεξοχήν μακροοικονομικό σοκ. Θα σήμαινε ακριβότερες μεταφορές, πιο ακριβά τρόφιμα, μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, πίεση στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και εντονότερο πληθωρισμό. Το IMF έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι χώρες είναι πολύ ευάλωτες σε τέτοιου είδους energy shocks, ενώ το βασικό του μήνυμα το 2026 είναι πως η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει μεν ανθεκτική, αλλά οι κίνδυνοι από την ενέργεια και τη γεωπολιτική είναι ξεκάθαρα ανοδικοί για τον πληθωρισμό.

Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία θα περάσει σε φάση stagflationary pressure: οι κεντρικές τράπεζες θα δυσκολεύονται να μειώσουν τα επιτόκια, γιατί θα φοβούνται τον πληθωρισμό, ενώ οι κυβερνήσεις θα βλέπουν την ανάπτυξη να φρενάρει. Το IMF υπογραμμίζει ότι πάνω από 80% των χωρών είναι καθαροί εισαγωγείς πετρελαίου, άρα η αύξηση της τιμής δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και την ευρύτερη αναπτυξιακή δυναμική. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η πολιτική στήριξης είναι δύσκολη: αν βοηθήσεις υπερβολικά τη ζήτηση, ενισχύεις τον πληθωρισμό· αν σφίξεις υπερβολικά τη νομισματική πολιτική, επιβαρύνεις την ανάπτυξη.

Κατά πόσο η υποχώρηση της ανάπτυξης ή ακόμα και η ύφεση μπορεί να εξομαλύνει την ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά;

Μπορεί να την εξομαλύνει, αλλά με τον πιο σκληρό τρόπο: μέσω της καταστροφής της ζήτησης. Όταν η ανάπτυξη επιβραδύνεται ή μπαίνει η οικονομία σε ύφεση, μειώνονται οι μεταφορές, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι αεροπορικές μετακινήσεις, η κατανάλωση καυσίμων και η πετροχημική ζήτηση. Έτσι, η αγορά ισορροπεί όχι επειδή αυξήθηκε η προσφορά, αλλά επειδή έπεσε η κατανάλωση. Η IEA αναγνωρίζει ότι οι υψηλές τιμές και η αβέβαιη οικονομική προοπτική μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση πετρελαίου, ακόμη και κατά περίπου 1 mb/d σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όταν οι συνθήκες είναι πολύ πιεσμένες.

Άρα η ύφεση λειτουργεί σαν μηχανισμός εξισορρόπησης, αλλά είναι μια εξισορρόπηση με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Δεν λύνει το πρόβλημα της δομικής προσφοράς, ούτε αποκαθιστά αμέσως την εφοδιαστική αλυσίδα. Το μόνο που κάνει είναι να μειώνει την πίεση στη ζήτηση μέχρι να αναπροσαρμοστεί η αγορά. Η EIA τονίζει ότι οι διαταραχές από τον Ορμούζ έχουν μακρά ουρά επιπτώσεων, επειδή ακόμη και όταν ξανανοίξει η ροή, χρειάζεται χρόνος για να ξεμπλοκάρουν τα δρομολόγια, τα αποθέματα και τα εμπορικά μοτίβα.

Αν τα χρηματιστήρια δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική έλλειψη, πού πρέπει να κοιτάξει ένας επενδυτής ή μια εταιρεία για να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά πετρελαίου;

Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη ερώτηση γιατί αγγίζει την ουσία του προβλήματος.

Αν κάποιος κοιτάζει μόνο τις τιμές των futures, βλέπει την προσδοκία της αγοράς. Αν θέλει όμως να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει, πρέπει να κοιτάξει τη φυσική αγορά.

Δηλαδή:

Τα premiums στα spot cargoes

Τις τιμές των refined products (diesel, jet fuel)

(diesel, jet fuel) Τα freight rates στα tankers

στα tankers Τα lead times παράδοσης

Και κυρίως: ποιος πληρώνει για να εξασφαλίσει φορτίο σήμερα

Σήμερα βλέπουμε κάτι εξαιρετικά αποκαλυπτικό: ενώ τα futures δείχνουν μια τιμή, τα πραγματικά φορτία πωλούνται με premium +30 δολάρια ή και παραπάνω.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν φοβάται το μέλλον — φοβάται το τώρα.

Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί: Πιστεύουν ότι η τιμή στο χρηματιστήριο είναι η «πραγματική» τιμή.

Στην πραγματικότητα, η πραγματική τιμή είναι αυτή που πληρώνει το διυλιστήριο για να κρατήσει τη μονάδα του σε λειτουργία.

Το έχουμε ξαναδεί αυτό ιστορικά — και στο 2020 με τα -37 δολάρια.

Τότε το χρηματιστήριο κατέρρευσε γιατί δεν υπήρχε αποθήκευση.

Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο: Η φυσική αγορά εκτοξεύεται γιατί δεν υπάρχει επαρκής προσφορά.

Άρα, αν θέλεις να καταλάβεις την αγορά πετρελαίου, δεν κοιτάς μόνο τα charts —

κοιτάς ποιος δεν μπορεί να βρει βαρέλι.

Ποιος είναι σήμερα ο μεγαλύτερος «κρυφός» κίνδυνος για την αγορά πετρελαίου που δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί πλήρως;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα δεν είναι απλώς η άνοδος της τιμής.

Είναι η διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain fragmentation).

Και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ακόμα πλήρως τιμολογηθεί.

Μέχρι σήμερα, η αγορά λειτουργούσε με τη λογική ότι:

το πετρέλαιο είναι παγκόσμιο commodity

και πάντα μπορεί να ανακατευθυνθεί

Αυτό αλλάζει. Με το κλείσιμο ή τον περιορισμό των Στενών του Ορμούζ:

Δεν επηρεάζεται μόνο η ποσότητα

Επηρεάζεται η γεωγραφία της ροής

Δηλαδή:

Άλλα διυλιστήρια μένουν χωρίς το «σωστό» crude

Άλλες αγορές πληρώνουν υπερβολικά premiums

Τα tankers κάνουν μεγαλύτερους κύκλους

Τα freight costs εκτοξεύονται

Και δημιουργούνται bottlenecks που δεν λύνονται γρήγορα

Αυτό συνδέεται άμεσα με κάτι που λες στο πρώτο σου κείμενο:

«Δεν έχει σημασία ποιος παράγει περισσότερο. Έχει σημασία ποιος δεν μπορεί να αντικατασταθεί όταν όλα στραβώσουν».

Αυτός είναι ο πραγματικός systemic risk.

Γιατί η αγορά μπορεί να έχει συνολικά αρκετό πετρέλαιο, αλλά να μην έχει το σωστό πετρέλαιο στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.

Και τότε:

Δεν ανεβαίνει απλώς η τιμή

Διαλύεται η λειτουργικότητα της αγοράς

Αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ένα spike στα $150. Γιατί ένα spike διορθώνεται. Μια διαλυμένη εφοδιαστική αλυσίδα… παίρνει μήνες για να ξαναχτιστεί.

* Ο Θεόδωρος Χουλιαράς είναι Petroleum Economist & CEO της UPoilTankers Inc.