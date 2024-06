Στ. Αγορόπουλος (Clever Point): Στόχος μας να ξεπεράσουμε τα 2.000 φυσικά σημεία εξυπηρέτησης

Με περισσότερα από 730 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, το Clever Point ήρθε για να ξεχωρίσει στον χώρο του Out-Of-Home (OOH) delivery στην Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές ευελιξία, άνεση και εξυπηρέτηση χωρίς ουρές στο πιο κοντινό σημείο.

«Στο Clever Point μετράει μόνο η διευκόλυνση», αναφέρει ο Head of Product Management της εταιρείας, Στέλιος Αγορόπουλος, τονίζοντας πως «στόχος είναι το δίκτυό μας στο άμεσο μέλλον να ξεπεράσει τα 2.000 φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, για να βρισκόμαστε σε κάθε γειτονιά, δίπλα σε όλους».

Στον κλάδο του eCommerce, η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της συνάπτοντας σχέσεις με ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού για τη διευκόλυνση των Ελλήνων καταναλωτών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπηρεσία επιστροφών για το ASOS, ένα από τα μεγαλύτερα fashion eshop της Ευρώπης.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής και του δικτύου Clever Point οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ταχυμεταφορές δεμάτων σε όλο το κόσμο.

Τέλος, όπως εξηγεί ο κ. Αγορόπουλος, πρόκειται για μία «πράσινη εταιρεία», καθώς, μεταξύ άλλων, συμβάλει ενεργά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κοντίνη

Τι καινούργιο φέρνει στην Ελλάδα το Clever Point;

Το Clever Point αποτελεί έναν ευέλικτο τρόπο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές, οι οποίοι παραλαμβάνουν και επιστρέφουν τις ηλεκτρονικές τους αγορές, από ένα σημείο στη γειτονιά τους.

Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιήσουν ταχυμεταφορές δεμάτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, χωρίς περιττές αναμονές.

Όλα αυτά καθίστανται εφικτά, μέσα από την πλατφόρμα του Clever Point, δηλαδή τις εφαρμογές μας και το δίκτυο φυσικών καταστημάτων εξυπηρέτησης που έχουμε αναπτύξει.

Το δίκτυο αποτελείται από convenience stores που λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο για να μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε χρονικές περιόδους που έχει νόημα για τους ενδιαφερόμενους.

Έτσι, αυτοί απολαμβάνουν ευελιξία, άνεση και εξυπηρέτηση χωρίς ουρές σε ένα σημείο δίπλα τους!

Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην εκπλήρωση της αρχικής ιδέας μας, δηλαδή ο καταναλωτής να μπορεί να καθορίζει το πρόγραμμά του όπως επιθυμεί ο ίδιος και όχι να το καθορίζει μια παραλαβή ή επιστροφή ενός πακέτου για εκείνον.

Τι είναι αυτό που την ξεχωρίζει από παρόμοιες εταιρείες στο χώρο των μεταφορών-παραδόσεων δεμάτων;

Ανοιχτό δίκτυο (Carrier-Agnostic), τεχνολογία και η επιλογή στον καταναλωτή.

Μια βασική λεπτομέρεια που θέλουμε να γνωρίζουν όλοι είναι πως δεν είμαστε εταιρεία ταχυμεταφορών, δεν διαθέτουμε στόλο οχημάτων και δεν πραγματοποιούμε μεταφορές δεμάτων.

Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας η οποία έχει αναπτύξει υπηρεσίες και συστήματα που πλαισιώνουν τη λειτουργία του δικτύου μας, προσφέροντας υπηρεσίες μέσα από αυτό.

Καταφέρνουμε, λοιπόν, να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία συνολικά στους εμπλεκόμενους του οικοσυστήματος ως εξής :

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν στη φαρέτρα τους επιπλέον υπηρεσίες για το checkout τους.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών αυξάνουν τη δυναμική τους και των όγκο δεμάτων που μπορούν να εξυπηρετήσουν σε καθημερινή βάση, με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων τους.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα του δικτύου μας, απολαμβάνουν αυξημένη επισκεψιμότητα, νέους πελάτες και χρηματική προμήθεια για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Οι καταναλωτές απολαμβάνουν εξυπηρέτηση και ευελιξία κάπου δίπλα τους και στο χρόνο που τους βολεύει.

Για αυτό το λόγο, είναι πάγια πολιτική της εταιρείας μας, το δίκτυο να παραμείνει ανοιχτό για να χρησιμοποιείται από όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τους καταναλωτές.

Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να δίνουμε εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές, για να επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετηθούν.

Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους που θέλουν ευκολία, ευελιξία, σε διευρυμένο ωράριο, χωρίς να έχει σημασία ποιος διακινεί το δέμα τους. Στο Clever Point μετράει μόνο η διευκόλυνση.

Μια ακόμη σημαντική διαφοροποίηση, είναι πως στο δίκτυο καταστημάτων Clever Point οι καταναλωτές απολαμβάνουν φυσική παρουσία εκπροσώπου και εξυπηρέτηση με το πιο ζεστό χαμόγελο.

Διαθέτετε περισσότερα από 730 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Ποιος είναι ο στόχος και τα μελλοντικά σχέδια;

Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχει πρόβλεψη για εκθετική αύξηση του όγκου των δεμάτων προς παράδοση για τα επόμενα χρόνια.

Παρόλα αυτά το οδικό δίκτυο και το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο του Last Mile δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς.

Καθίσταται σαφές, πως προκύπτει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης για τη διευκόλυνση των καταναλωτών και Out-Of-Home λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι το δίκτυό μας στο άμεσο μέλλον να ξεπεράσει τα 2.000 φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, για να βρισκόμαστε σε κάθε γειτονιά, δίπλα σε όλους.

Όραμά μας είναι να αποτελούμε λύση και επιλογή για τον καταναλωτή όταν αυτός το επιθυμεί ή όταν μας χρειάζεται, ενισχύοντας παράλληλα τα τοπικά καταστήματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένου ότι δεν αποτελείτε εταιρία κούριερ ουσιαστικά, αλλά facilitator, πως εγγυάστε την ποιότητα των υπηρεσιών;

Ως βασικός integrator ανάμεσα σε 4 πλευρές (eCommerce, Courier, Consumers, Network) η διασφάλιση και η εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας απαιτεί συνεχή επένδυση στην τεχνολογία και στις διαδικασίες μας.

Η ομάδα του operation με τη βοήθεια των τεχνολογικών λύσεων που έχουμε αναπτύξει, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του δικτύου και των συναλλαγών καθημερινά.

Με αυτό τον τρόπο έχουμε καταφέρει να εξυπηρετούμε εκατομμύρια συναλλαγές σε ετήσια βάση με την ικανοποίηση των καταναλωτών να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις που συγκεντρώνουμε στην εφαρμογή μας, οι οποίες ξεπερνούν τις 200.000 με μέσο όρο 4.8/5. Μια μικρή γεύση μπορείτε να πάρετε και από το προφίλ μας στο Google, όπου έχουμε 5/5 αστέρια σε περισσότερες από 3.200 αξιολογήσεις, πράγμα σπάνιο για τον χώρο που διαφοροποιούμαστε.

Υπάρχουν σχέδια επέκτασης και εκτός Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και διεθνών συνεργασιών;

Σε επίπεδο δικτύου υπάρχουν σχέδια και προοπτικές ανάπτυξης στο εξωτερικό, μέσα από συνεργασίες τόσο με παρόχους ταχυμεταφορών όσο και με μεγάλα δίκτυα καταστημάτων.

Αυτή τη στιγμή γίνονται κινήσεις για χώρες που έχουν ανάγκη από Out of Home λύσεις στο κομμάτι του Last Mile, πάντα στο πλαίσιο του ανοιχτού δικτύου (Carrier Agnostic).

Στο κλάδο του eCommerce συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας συνάπτοντας σχέσεις με ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού για τη διευκόλυνση των Ελλήνων καταναλωτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η υπηρεσία επιστροφών για το ASOS, ένα από τα μεγαλύτερα fashion eshop της Ευρώπης, καθώς και με παραδόσεις που εξυπηρετούμε για το TEMU.

Ακόμη, μέσα από τη συνεργασία μας με τη DHL, εξυπηρετούμε στο δίκτυο παραλαβές και επιστροφές για μερικά από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα της Ευρώπης.

Τέλος, ας μη ξεχνάμε πως από την εφαρμογή και το δίκτυό μας είναι εφικτό οι καταναλωτές να κάνουν ταχυμεταφορές δεμάτων σε όλο το κόσμο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Clever Point είναι μία «πράσινη» εταιρεία;

Ναι. Δεδομένου πως με τη χρήση του δικτύου καταστημάτων Clever Point οι εταιρείες ταχυμεταφορών έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις στάσεις σε διευθύνσεις παραληπτών.

Αυτό επιτυγχάνεται με groupage των αποστολών στα σημεία μας, δηλαδή μια λογική micro-logistic, που οδηγεί σε σημαντικά μικρότερα δρομολόγια.

Με το δικό μας τρόπο λοιπόν, συμβάλουμε ενεργά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επιπρόσθετα, έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε σχεδόν όλα τα αποδεικτικά που λαμβάνουν οι καταναλωτές για τις συναλλαγές τους και πλέον δεν πραγματοποιούνται εκτυπώσεις στο δίκτυο, αλλά αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

*Ο Στέλιος Αγορόπουλος είναι ο Head of Product της Clever Point.