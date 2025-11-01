Με 42 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Amita συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί, παραμένοντας σταθερά συνδεδεμένη με την έννοια της καινοτομίας. Ο Γιώργος Γεώρμας, Senior Brand Manager της Amita, μιλά στον Liberal για τη στρατηγική πίσω από το λανσάρισμα, τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη νέα σειρά στην απαιτητική αγορά των αναψυκτικών, αλλά και το όραμα της Coca-Cola Τρία Έψιλον να βρίσκεται δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή με προϊόντα που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα και υπευθυνότητα.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Ποια είναι η στρατηγική στόχευση πίσω από τη δημιουργία της σειράς Amita Lemonades;

Οι Amita Lemonades αποτελούν τη «φυσική», αν θέλετε, διεύρυνση της Amita σε μία πολύ αγαπητή κατηγορία, αυτή των λεμονάδων. H Amita είναι πραγματικά ένα ιστορικό brand στο χαρτοφυλάκιό μας, αλλά και κάτι πέρα από αυτό, καθώς αποτελεί τον πρώτο συσκευασμένο χυμό που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Ένα brand, που με 42 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, δεν έχει σταματήσει στιγμή να καινοτομεί, δημιουργώντας καινούριες γευστικές προτάσεις, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές κάθε ηλικίας, μοναδικές εμπειρίες.

Σύμφωνα, με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς, τα εσπεριδοειδή αποτελούν τη νούμερο ένα προτίμηση στις επιλογές των καταναλωτών, ενώ παρατηρείται ότι η δημοτικότητά τους συνεχίζει να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Οι Amita Lemonades είναι η δική μας φρέσκια πρόταση σε μια αγορά που αλλάζει.

Όπως γνωρίζετε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον θέλουμε να είμαστε δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή, με προϊόντα που συνδυάζουν απόλαυση, ποιότητα και υπευθυνότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης με τους πελάτες μας. Η επένδυσή μας στη νέα σειρά Amita Lemonades αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη δέσμευση σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης για την Amita και συμβάλλοντας στη συνεχή διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου μας.

Πώς διαφοροποιείται η Amita Lemonades στην αγορά αναψυκτικών με βάση το λεμόνι, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός σε αυτή την κατηγορία είναι ήδη έντονος;

Μοναδική γεύση. Αυτό θα έλεγα είναι το πρώτο που κάνει τη σειρά Amita Lemonades να ξεχωρίζει. Τρεις ιδιαίτεροι γευστικοί συνδυασμοί, λεμόνι & γκρέιπφρουτ, λεμόνι & μέντα, λεμόνι & μαστίχα που απαντούν στις προτιμήσεις των σύγχρονων καταναλωτών. Εμπνευσμένη από τη φύση και σχεδιασμένη για να προσφέρει μια αίσθηση αναζωογόνησης, η σειρά αντλεί ενέργεια και φρεσκάδα από το λεμόνι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Αλλά ακόμα και η συσκευασία της την κάνει ξεχωριστή. Αναδεικνύει το λεμόνι ως βασικό φρούτο της σειράς, το οποίο περικλείεται από ρίγες διαφορετικών χρωμάτων που κερδίζουν την προσοχή του καταναλωτή στο ράφι.

Ποια επένδυση πραγματοποιήθηκε για το λανσάρισμα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και marketing;

Για το λανσάρισμα της νέας προϊοντικής σειράς πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επένδυση, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και marketing. Η επένδυση αυτή πλαισιώνεται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών που απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στους πελάτες μας, με στόχο τη δυναμική είσοδο της σειράς στην αγορά. Στο πλαίσιο του 360° πλάνου επικοινωνίας, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και στη γνωριμία του κοινού με τη νέα σειρά, υλοποιούνται γευστικές δοκιμές σε επιλεγμένα σημεία και καταστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ανακαλύψουν τη μοναδική γεύση των Amita Lemonades. Παράλληλα, ένα ισχυρό προωθητικό πλάνο ενισχύει την παρουσία του προϊόντος στο σημείο πώλησης, ενθαρρύνοντας τη δοκιμή και την ένταξή του στις καθημερινές επιλογές των καταναλωτών.

Η σειρά Amita Lemonades στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό;

Η σειρά Amita Lemonades είναι μία επιλογή που μπορεί να καλύψει διαφορετικές εμπειρίες κατανάλωσης. Αυτός είναι και ο στόχος μας ως Amita. Να προσφέρουμε στους καταναλωτές κάθε ηλικίας, μοναδικές εμπειρίες. Γευστικοί συνδυασμοί που προσφέρουν αυθεντική απόλαυση, χωρίς πρόσθετα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Η σειρά, λοιπόν, αντλεί τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια της από το λεμόνι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αποτελώντας έτσι μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα, διατηρεί την ποιότητα της γεύσης που κάνει τα προϊόντα της Amita να ξεχωρίζουν στις επιλογές των καταναλωτών εδώ και 42 χρόνια.

Και είναι και ένα προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας μας, με το λεμόνι να ενεργοποιεί τις αισθήσεις, να ξυπνά τον οργανισμό και να προσφέρει ενέργεια. Καταναλώνονται ανάμεσα στα γεύματα για μία γρήγορη στιγμή τόνωσης, στο σπίτι ή στο γραφείο ή εν κινήσει, αποτελούν ιδανική επιλογή στον χώρο εργασίας, ως φυσική εναλλακτική στον καφέ, ενώ συνοδεύουν στιγμές πριν ή μετά την άσκηση, προσφέροντας ενέργεια χωρίς καφεΐνη ή ζάχαρη. Κάθε γουλιά αποτελεί πραγματικά μία γευστική απόδραση για κάθε καταναλωτή.