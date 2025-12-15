Β. Κικίλιας: Το λιμάνι της Ελευσίνας αναβαθμίζει τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ και τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας

Για τη σημασία του λιμανιού της Ελευσίνας στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μιλά στη συνέντευξή του στο Liberal ο Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας αναφέρεται στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το ζήτημα της λειψυδρίας στα νησιά, αλλά και στην πολιτική επικαιρότητα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί τέλος της τετραετίας.

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Κύριε Κικίλια, το λιμάνι της Ελευσίνας αναμένεται το 2026 να βγει σε διαγωνισμό από το Υπερταμείο. Τι σηματοδοτεί η δημιουργία του για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και πώς αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας;

Η ανάπτυξη του λιμανιού της Ελευσίνας έχει πολλαπλή σημασία. Γεγονός είναι ότι, μετά από πολλά χρόνια, υπάρχει ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον στη ναυτιλία και στις λιμενικές υποδομές από τις ΗΠΑ, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για την ενδυνάμωση της οικονομίας μας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει να καταστήσει την Ελλάδα έναν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Ο στόχος όλων αυτών των κινήσεων πρέπει να είναι πάντα η στήριξη των πολιτών, το άνοιγμα νέων και καλύτερα αμειβομένων θέσεων εργασίας, η ευημερία της μέσης ελληνικής οικογένειας και η αναστροφή του brain drain.

Ειδικά στις λιμενικές υποδομές, οι επενδύσεις τέτοιου τύπου δεν δημιουργούν μόνο θέσεις εργασίας στη ναυτιλία, αλλά ένα ολόκληρο πλέγμα δραστηριοτήτων γύρω από τη θάλασσα, από τροφοδοσίες και τεχνικά επαγγέλματα έως νομικές υπηρεσίες. Αν μια τέτοια επένδυση υλοποιηθεί στη δυτική Αττική, η προστιθέμενη αξία για τους τοπικούς δήμους, τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες θα είναι πολλαπλή και απτή.

Δεν είναι όμως μόνο τα λιμάνια. Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ βασίζεται στο τρίπτυχο ναυτιλία - ενέργεια - λιμενικές υποδομές. Οι στρατηγικές επιλογές των δύο χωρών συγκλίνουν στον τομέα του LNG. Οι ΗΠΑ εξάγουν σχιστολιθικό αέριο προς την Ευρώπη και ο ελληνόκτητος στόλος, που αντιστοιχεί περίπου στο 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, κατέχει σημαντικό μερίδιο, πάνω από 25% στα πλοία μεταφοράς LNG. Αυτός ο συνδυασμός παραγωγής, ναυτιλιακής ισχύος και υποδομών αναβαθμίζει συνολικά τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, σε συνδυασμό με τις έρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές όπως η Κρήτη και το Ιόνιο.

Ένα θέμα που απασχολεί σταθερά τους πολίτες είναι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Το επόμενο καλοκαίρι θα μιλάμε ξανά για αυξήσεις των ναύλων; Θα υπάρξει κάποια λύση, που θα επιτρέψει στους πολίτες να μετακινούνται χωρίς να αποτελεί αυτή η μετακίνηση ένα δυσβάστακτο βάρος;

Το να είναι τα νησιά προσιτά για τους πολίτες και ελκυστικά για τον τουρισμό, χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητα της ακτοπλοΐας, αποτελεί βασικό μας στόχο. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπήρχαν ήδη προαναγγελθείσες αυξήσεις 15% στα εισιτήρια, ενώ την προηγούμενη επταετία είχε καταγραφεί συνολική αύξηση τιμών που έφτανε το 38%.

Σε συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης, τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταφέραμε να μην περάσουν οι αυξήσεις αυτές στον επιβάτη. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στην αγορά οδήγησε σε σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν έως και 32%. Οι κύριες γραμμές της ακτοπλοΐας λειτουργούν ως ελεύθερη αγορά, όμως η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιεί κάθε θεσμικό εργαλείο για να στηρίζει τη μέση ελληνική οικογένεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σε προσιτές τιμές.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε σε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πιο σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά πλοία, ώστε να μειώνεται το λειτουργικό κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει επιτακτικά πλέον είναι αυτό της λειψυδρίας. Κυρίως στη νησιωτική χώρα αποτελεί ένα σχεδόν μόνιμο πρόβλημα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι αφαλατώσεις στα νησιά πρέπει να επεκταθούν, να ενισχυθούν; Υπάρχει κάποιο σχέδιο στο οποίο εμπλέκεται και το υπουργείο σας;

Η λειψυδρία είναι ένα διαρκές πρόβλημα για τη νησιωτική Ελλάδα και απαιτεί μόνιμες λύσεις. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιούν ήδη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων επάρκειας νερού και αφαλάτωσης, με έμφαση στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 103 παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους και ΔΕΥΑ, με χρηματοδότηση 9.073.448 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Λειψυδρία για το 2025. Επιπλέον, έχει εγκριθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ για περιοχές με άμεσες ανάγκες. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης μικρών μονάδων αφαλάτωσης με fast track διαδικασίες. Ήδη έχουν αδειοδοτηθεί 35 νέες μονάδες σε περισσότερα από 27 νησιά.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργαζόμαστε στενά και αποτελεσματικά τόσο για την εξειδίκευση ειδικών χρηματοδοτήσεων για τα νησιά, αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών.

Στο έτος 2025, εγκρίναμε χρηματοδοτήσεις για άμεσες παρεμβάσεις που βοήθησαν νησιωτικούς δήμους και ΔΕΥΑ να αντιμετωπίσουν έκτακτα και ειδικά ζητήματα λειψυδρίας.

Για να δούμε και τι συμβαίνει στο «πεδίο». Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την κατάσταση στα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Ποια η εικόνα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο το Λιμενικό Σώμα στο Αιγαίο;

Η εικόνα στα θαλάσσια σύνορα είναι σαφώς βελτιωμένη. Οι συνολικές ροές είναι μειωμένες κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά του Λιμενικού Σώματος και τη συνολική μεταναστευτική πολιτική. Υπήρξε μια έξαρση από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η οποία πλέον έχει ελεγχθεί, με αποτέλεσμα τα συνολικά νούμερα να είναι αισθητά χαμηλότερα.

Στο βορειοανατολικό Αιγαίο υπάρχει πλέον υψηλό επίπεδο οργάνωσης και συνεργασίας, τόσο στο ανθρωπιστικό σκέλος των διασώσεων όσο και στη φύλαξη των συνόρων. Η κυβέρνηση έχει κάνει αποφασιστικές κινήσεις. Όποιος εισέρχεται παράνομα από τη Βόρεια Αφρική γνωρίζει ότι θα παραμείνει σε κλειστή δομή μέχρι να επιστρέψει στη χώρα του. Είναι άλλο η προσφυγιά και άλλο η οργανωμένη παράνομη διακίνηση ανθρώπων.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο, κάτω από δύσκολες συνθήκες, εφαρμόζοντας τον νόμο και τις διεθνείς συνθήκες της θάλασσας. Τους στηρίζουμε με νέα μέσα, τεχνολογία, drones, δορυφορικά συστήματα και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου του Λιμενικού και του προσωπικού του είναι ένα σχέδιο που προχωρά; Θα δούμε τεχνολογικά εργαλεία να προστίθενται στη «φαρέτρα» του;

Ο εκσυγχρονισμός του Λιμενικού Σώματος προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Από την πρώτη στιγμή έθεσα ως στόχο το Λιμενικό να περάσει στη σύγχρονη εποχή με ρυθμούς αντίστοιχους του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Το ΑΙΓΙΣ 2 περιλαμβάνει την προμήθεια νέων σκαφών όλων των τύπων, drones επιτήρησης, αναβάθμιση του VTMIS και πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τα Κέντρα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

Προβλέπεται η απόκτηση δύο μεγάλων Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμια, καθώς και παράκτιων περιπολικών και καταδιωκτικών υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, δημιουργείται υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων (war room), που θα συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές και θα αποτελεί τον επιχειρησιακό εγκέφαλο του Λιμενικού. Στόχος είναι οι άνδρες και οι γυναίκες του Σώματος να διαθέτουν τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για την προστασία της ΑΟΖ, των θαλάσσιων πάρκων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει σε φάση εφαρμογής τη φορολογική μεταρρύθμιση. Μπορεί αυτό να είναι το «κλειδί» για την ανάκαμψη των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ και την αλλαγή του κλίματος για την κυβέρνηση; Διότι θα συμφωνείτε ότι η κυβέρνηση πιέζεται και λόγω της ακρίβειας, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αγροτικού κόσμου γενικότερα.

Δεν θεωρώ, κυρία Μπόλα, ότι υπάρχουν «κλειδιά» που διασφαλίζουν άνοδο στις δημοσκοπήσεις και, εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Οι πολίτες κρίνουν, αν μια κυβέρνηση στέκεται στο ύψος των περιστάσεων από ένα σύνολο παρεμβάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα σημαντικά βήματα, που έχουν γίνει επί της κυβέρνησής μας, για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια προς όφελος των πολιτών, με στόχο ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα που στηρίζει τη μεσαία τάξη και την κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από κομματικές ταμπέλες. Η κοινωνία θέλει Δικαιοσύνη, επιστροφή χρημάτων, όπου υπάρχουν ευθύνες και τιμωρία των υπαιτίων, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.

Η Νέα Δημοκρατία έχει βαθιές ρίζες στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα και από εκεί αντλεί τη δύναμή της. Θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας από τη δουλειά μας και τις πολιτικές μας που δίνουν προοπτική στους πολλούς και ελπίδα στους νέους.