Τριάδα με Over

Η Λανς κέρδισε με ανατροπή (από 0-2 σε 3-2) την Τουλούζ και πέρασε ο «άσος» της. Η Ίντερ επικράτησε με 3-0 της Κάλιαρι και επιβεβαιώθηκαν ο «άσος» και το Over 1,5. Την χτεσινή τριάδα όμως «χάλασε» η Κόμο, η οποία ηττήθηκε με 2-1 από την αδιάφορη βαθμολογικά Σασουόλο.

Αφήνουμε σήμερα τα φαβορί και πάμε στα ματς που πιστεύουμε ότι θα σημειωθούν πολλά γκολ. Ξεκινάμε από την Bundesliga και το παιχνίδι της Χοφενχάιμ με την Ντόρτμουντ. Δεν υπάρχει ουσιαστικά φαβορί, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Χοφενχάιμ κυνηγάει το εισιτήριο για το Champions League, έφερε ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ και έμεινε για 4ο σερί ματς χωρίς νίκη. Μετράει 4 Over στα 5 τελευταία παιχνίδια της. Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε με 0-1 από την Λεβερκούζεν, αλλά έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει τη 2η θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Στις 5 τελευταίες εξόδους της έχει φέρει 4 Over.

Συνεχίζουμε με Premier League και την αναμέτρηση της Νιούκαστλ με την Μπόρνμουθ. Από 2 ήττες με σκορ 2-1 προέρχεται η Νιούκαστλ, εντός έδρας από τη Σάντερλαντ και εκτός, από την Κρίσταλ Πάλας. Στα 9 τελευταία παιχνίδια της έχει φέρει 8 Goal/Goal και Over. Η Μπόρνμουθ πέτυχε μεγάλη νίκη με 1-2 κόντρα στην Άρσεναλ. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία 2-2 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συμπλήρωσε 12 αγωνιστικές χωρίς ήττα (5-7-0). Βρέθηκαν αντίπαλες και στο Κύπελλο η Νιούκαστλ και η Μπόρνμουθ κι έφεραν ισοπαλία με 2-2 (3-3 στην παράταση και 7-6 κέρδισε η Νιούκαστλ στα πέναλτι). Το Over έγινε και στις 2 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στο Νιούκαστλ για το Πρωτάθλημα (2-2, 1-4).

Κλείνουμε την τριάδα με 1 Over από τη Ligue 1, στο παιχνίδι της Λοριάν με την Μαρσέιγ. Χρειάζεται τη νίκη η Μαρσέιγ στην προσπάθειά της να βγει στο Champions League. Κέρδισε με 3-1 τη Μετς κι έφερε το 3ο σερί Over. Η Λοριάν είναι βαθμολογικά αδιάφορη και στα 3 τελευταία παιχνίδια πήρε μόλις 1 πόντο. Στην έδρα της μπορεί να σκοράρει, αλλά η Μαρσέιγ έχει το προβάδισμα για τη νίκη. Κέρδισε με 2-4 στην τελευταία επίσκεψή της σε αυτό το γήπεδο. Μπορεί να ξεφύγει το σκορ και στη σημερινή αναμέτρησή τους.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

496 (16:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 1,45

501 (17:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ OVER 1,48

587 (18:00) ΛΟΡΙΑΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ OVER 1,51