Τριάδα με Goal/Goal και Over

To Over 2,5 έγινε χτες στο ματς της Λωζάνης με την Βαρντάρ (κέρδισε εύκολα με 5-0 η ελβετική ομάδα). Πέρασε (με 2-1) και ο «άσος» της Λέγκια Βαρσοβίας στο παιχνίδι με την Μπάνικ Οστράβα. Την τριάδα «χάλασε» ο Άρης. Είχαμε προτείνει τον «άσο» του μαζί με το Over 1,5 αλλά έφερε ισοπαλία 2-2 με την Αράζ Νακτσιβάν και αποκλείστηκε.

Με επιλογές από τα πρωταθλήματα της Δανίας, της Β’ Γερμανίας και του Βελγίου είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Βέιλε με την Οντένσε όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Σκοράρουν και οι 2 ομάδες και το Goal/Goal είναι πιθανό.

Την ίδια επιλογή κάναμε και για την αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Σάλκε και τη Χέρτα Βερολίνου. Πρόκειται για 2 ομάδες που έχουν ως στόχο την άνοδο και θέλουν να μπουν με το δεξί στη νέα περίοδο. Δύσκολη είναι η πρόβλεψη σημείου. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Στο Βέλγιο φαβορί για τη νίκη είναι η Κλαμπ Μπριζ στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Μαλίν. Επειδή στις πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων γίνονται αρκετές εκπλήξεις θα αποφύγουμε το «διπλό» και θα πάμε με το Over 2,5. Μπορεί να σκοράρει στην έδρα της η Μαλίν για να γίνει πιο εύκολα το Over 2,5.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

146 (21:00) ΒΕΪΛΕ-ΟΝΤΕΝΣΕ GOAL/GOAL 1,54

151 (21:30) ΣΑΛΚΕ-ΧΕΡΤΑ ΒΡΕΟΛΙΝΟΥ GOAL/GOAL 1,48

155 (21:45) ΜΑΛΙΝ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ OVER 1,55