Τριάδα με Goal/Goal

Πέρασαν χτες οι προτάσεις της στήλης με τον «άσο» και Over 1,5 της Νάπολι (1,65) στο ματς με την Κόμο και το Over 2,5 στο παιχνίδι Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ (1,52). Δεν έγινε όμως ο συνδυασμός «άσου» και Over 2,5 στον αγώνα της Μαρσέιγ με την Ανζέ. Από το 54’ διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 με τη Μαρσέιγ να χάνει πολλές ευκαιρίες και να πετυχαίνει το 2ο γκολ στο 69’ το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR!

Σήμερα θα ποντάρουμε σε 3 Goal/Goal από την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Μόνο Goal/Goal έχει φέρει η Λέστερ στα 6 παιχνίδια της στην Premier League. Κυνηγάει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Μπόρνμουθ η οποία έχει δεχτεί γκολ και στους 6 αγώνες της, ενώ στους 4 από αυτούς βρήκε δίχτυα. Η λογική λέει ότι θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι και θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες.\

Ουραγός στη La Liga είναι η Λας Πάλμας και χρειάζεται τη νίκη στο ματς με τη Θέλτα για να ανασάνει βαθμολογικά. Η Θέλτα έχει 3 ήττες εκτός έδρας και θα κυνηγήσει το πρώτο της «διπλό». Χαρακτηριστικό και των 2 ομάδων είναι ότι πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ. Μετράνε από 5 Goal/Goal στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Έχουν φέρει και 6 Goal/Goal σε 6 αναμετρήσεις τους στην έδρα της Λας Πάλμας σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη Ligue 1 η Ρεν έχει 4 Goal/Goal στα 5 τελευταία παιχνίδια της και η Μονακό 4 στα 5. Η γηπεδούχος προέρχεται από την ήττα με 3-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η φιλοξενούμενη κέρδισε 2-1 την Μονπελιέ με γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Goal/Goal έγινε και στα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια τους στην έδρα της Ρεν (2-1, 2-3, 2-0, 1-2).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

289 (17:00) ΛΕΣΤΕΡ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ GOAL/GOAL 1,52

425 (19:30) ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ-ΘΕΛΤΑ GOAL/GOAL 1,61

456 (22:00) ΡΕΝ-ΜΟΝΑΚΟ GOAL/GOAL 1,54