Τριάδα με «διπλά» κινήτρου

Η Λε Μαν κέρδισε 1-0 την Κλερμόν χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,71. Η Φενέρμπαχτσε νικούσε 2-1 έως το 98’ τη Ρίζεσπορ, αλλά σε εκείνο το λεπτό ισοφαρίστηκε στο 2-2 με την αντίπαλό της να έχει αριθμητικό μειονέκτημα από το 72’! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Τσάμπιονσιπ και Νασιονάλ Αγγλίας, καθώς και τη Γ’ Γερμανίας.

ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ – ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ

Απομένουν πέντε αγωνιστικές για τη λήξη της σεζόν στη Γ’ Γερμανίας και η Ίνγκολσταντ έχει απόσταση 11 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Ουσιαστικά είναι εξασφαλισμένη εξ ου και οι τέσσερις σερί ήττες που μετράει. Επίσης, έχασε κα τα τελευταία τρία ματς στην έδρα της. Η Όσναμπρικ από την πλευρά της, είναι στην 1η θέση και στο «+7» από την 3η. Με νίκη εδώ θα φτάσει ακόμα πιο κοντά στην πολυπόθητη άνοδο. «Τρέχει» σερί 11-2-1 εντός – εκτός και 6-1-1 μακριά από τη βάση της. Ποντάρουμε το «2» βασιζόμενοι στη φόρμα και στο κίνητρό της.

ΣΟΥΟΝΣΙ – ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

Η Σαουθάμπτον ήταν επιλογή μας μεσοβδόμαδα στο ματς με την Μπλάκμπερν. Επικράτησε αυτής με 3-0 και μείωσε τη διαφορά στο «-3» από τη δυάδα που οδηγεί απευθείας στην Πρέμιερ Λιγκ. Είναι σε τρομερή κατάσταση έχοντας 15-3-0 στα τελευταία 18 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και 7-2-0 στα εννέα πιο πρόσφατα μακριά από τη βάση της. Επίσης, πέρασε με 3-1 από τη γηπεδούχο στην τελευταία της επίσκεψη. Επιπλέον, η Σουόνσι είναι παντελώς αδιάφορη, καθώς έχει εξασφαλίσει την παραμονή και δεν έχει ελπίδες για τα μπαράζ ανόδου. Επομένως, αξίζει το «2» της φορμαρισμένης Σαουθάμπτον.

ΤΡΟΥΡΟ – ΚΑΡΛΑΪΛ

Η Τρούρο είναι στην τελευταία θέση της Νασιονάλ Αγγλίας με 31 βαθμούς. Απέχει 15 από τη σωτηρία και απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το τέλος. Οπότε, έχει υποβιβαστεί. Η Καρλάιλ από την άλλη, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι οφ ανόδου και ψάχνει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Είναι τρίτη με τα περισσότερα «διπλά» (13) στην κατηγορία. Επίσης, κέρδισε στις 4/6 εξορμήσεις. Η γηπεδούχος «τρέχει» σερί 0-4-4 στη βάση της και δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην ανώτερη αντίπαλό της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 442 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ – ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 2 1,98

17.00 507 ΣΟΥΟΝΣΙ – ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2 1,82

17.00 546 ΤΡΟΥΡΟ – ΚΑΡΛΑΪΛ 2 1,89