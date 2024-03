Τριάδα από Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία

Οι 2 από τις 3 επιλογές πέρασαν το Σάββατο. Το Goal/Goal του 1,55 στο Λούτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (1-1) και το «2» (1,56) της Ρεάλ Μαδρίτης στην Οσασούνα (2-4). Έμεινε στο Under το Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ στο Κύπελλο Αγγλίας παρότι έγινε 2-0 μόλις στο 31’!

Σήμερα θα κάνουμε παιχνίδι με τα γκολ σε Γαλλία, Γερμανία και με έναν «άσο» στην Ιταλία.

Ξεκινάμε από τη Γαλλία και το Μονακό-Λοριάν όπου συναντιούνται η δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με τη χειρότερη επίθεση αυτού. Τα 5 από τα 6 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο έληξαν Over. Το ίδιο συνέβη και στα 3 από τα 5 εντός έδρας ματς της Μονακό. Η φιλοξενούμενη πάλι, δε σταματάει να μαζεύει την μπάλα από τα βάθη της εστίας της όταν φεύγει από τη δική της. Αυτή τη στιγμή μετράει 6 συνεχόμενα Over σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σκόραρε στα 4 εξ αυτών. Συνεπώς, εάν πετύχει γκολ και σήμερα, θα έρθει πιο εύκολα το Over. Ούτως ή άλλως πάντως, είναι υποχρεωμένη να επιτεθεί, διότι βρίσκεται 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού και ισοβαθμεί με τη Ναντ στην 16η θέση, η οποία οδηγεί στα μπαράζ για την παραμονή.

Πηγαίνουμε στη Γερμανία για να βάλουμε το Over στο Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν. Η γηπεδούχος προέρχεται από οδυνηρό αποκλεισμό στο Γιουρόπα, καθώς έχασε 5-0 στη Γουέστ Χαμ την περασμένη Πέμπτη! Αυτό ήταν το 10ο Over στα τελευταία 12 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Στην Μπουντεσλίγκα έχει 8 συνεχόμενα εντός – εκτός και 4 σερί στην έδρα της. Σε αυτή ήταν Over και τα 2/3 με τη Λεβερκούζεν. Η φιλοξενούμενη διατήρησε στις καθυστερήσεις το φετινό αήττητό της με την Καραμπάγκ (3-2) στο Γιουρόπα. Αυτό ήταν το 6ο Over στα 8 πιο πρόσφατα ματς της σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης, η επίθεσή της είναι η 2η καλύτερη στην κατηγορία και εκτός έδρας βάζει σχεδόν 3 γκολ ανά αγώνα.

Κλείνουμε με την Ιταλία και τον «1» της Ρόμα κόντρα στη Σασουόλο. Η γηπεδούχος αναγεννήθηκε από τις στάχτες της με την έλευση του Ρόσι στον πάγκο της. Την περασμένη Πέμπτη πανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Γιουρόπα παρότι έχασε 1-0 στην Μπράιτον, αφού είχε κερδίσει 4-0 στη Ρώμη. Στο πρωτάθλημα έχει 6/8 νίκες και μπήκε για τα καλά στη μάχη για ένα εισιτήριο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στην έδρα της κέρδισε τα 9 από τα τελευταία 12 ματς στο Καμπιονάτο, καθώς και τα 5 από τα 7 πιο πρόσφατα κόντρα στη Σασουόλο. Η φιλοξενούμενη είναι σε… ελεύθερη πτώση έχοντας 12/16 ήττες ανεξαρτήτως έδρας, ενώ έχασε και στις 6/6 εξόδους της.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

588 (16.00) ΜΟΝΑΚΟ-ΛΟΡΙΑΝ OVER 1,58

601 (16.30) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ OVER 1,72

640 (19:00) ΡΟΜΑ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1 1,47