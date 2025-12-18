Tριάδα από το Conference League

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης και την Τετάρτη! Η δυάδα με τον «άσο» και το Over 1,5 στο ματς Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 2-0 (1,67) και τον «άσο» στο παιχνίδι Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (1,70) πλήρωσε 2,84!

Στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Η Άλκμααρ έχει 9 βαθμούς, 1 λιγότερο από τις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα. Στόχος της είναι να προκριθεί απευθείας στην φάση των «16» και χρειάζεται μόνο τη νίκη. Υποδέχεται την Γιαγκελόνια η οποία έχει 1 βαθμό λιγότερο και παλεύει για την πρόκριση. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η Άλκμααρ, παίζει στην έδρα της κι έχει το προβάδισμα για τη νίκη.

Στην πρώτη οκτάδα βρίσκεται η Βαγιεκάνο και με νίκη κόντρα στην Ντρίτα εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στην φάση των «16». Δύο βαθμούς λιγότερους έχει η Ντρίτα και δίνει μάχη για να περάσει στα playoffs. Χαμηλή είναι η απόδοση του «άσου» σ’ ένα ματς όπου είναι πιθανό να έχει πάνω από 2 γκολ, ειδικά αν καταφέρει να σκοράρει η Ντρίτα. Ποντάρουμε στο Over.

Σε ουδέτερο γήπεδο, το Λούμπλιν της Πολωνίας, γίνεται ο αγώνας της Ντιναμό Κιέβου με τη Νόα. Μετά την ήττα με 2-1 από τη Φιορεντίνα η Ντιναμό Κιέβου αποκλείστηκε και δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο στο σημερινό ματς. Η Νόα όμως ελπίζει σε πρόκριση. Έχει 8 βαθμούς και με νίκη συνεχίσει στο Conference League. Πολλές πιθανότητες έχει και με την ισοπαλία. Ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία Χ2.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

936 (22:00) ΑΛΚΜΑΑΡ-ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 1 1,55

937 (22:00) ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΝΤΡΙΤΑ OVER 1,44

943 (22:00) NTINAMO KIEBOY-NOA X2Δ 1,67