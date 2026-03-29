Τρεις επιλογές με βάση τα γκολ

Η Στόκπορτ διέλυσε 3-0 τη Γουίμπλεντον χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,65. Επίσης, βγήκε και το «2» της Φόρεστ Γκριν, η οποία το γύρισε από 0-2 σε 4-2 με την Ίστλιχ. Το «2» έδινε 1,67. Την τριάδα χάλασε το G/G ή Over στο Ηρακλής – Καλαμάτα (0-1). Όσον αφορά τις σημερινές προτάσεις είναι και πάλι τρεις. Προέρχονται από τη Β’ Ισπανίας, τη Γ’ Ιταλίας και τα διεθνή φιλικά.

ΚΡΟΤΟΝΕ – ΟΝΤΕΪΣ ΣΕΡΙΝΙΟΛΑ

Αμφότερες οι ομάδες είναι στη ζώνη των πλέι οφ για την άνοδο στη Β’ Ιταλίας και απέχουν έναν βαθμό μεταξύ τους. Ουσιαστικά παίζουν για το καλύτερο πλασάρισμα, καθώς δεν μπορεί να τις φτάσει κάποια από όσες είναι από την 11η θέση και κάτω. Θα πάμε στο G/G ή Over, το οποίο έφεραν στα 4/5 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η Κροτόνε μετράει 6/8 μέσα – έξω και σκόραρε στα 9/11 στη βάση της. Η Οντέις Σερινιόλα από την άλλη, έχει 5/7 μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 10/13 εξόδους.

ΣΑΡΑΓΟΣΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ

Σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο, καθώς η ιστορική Σαραγόσα βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και η Σανταντέρ φιγουράρει στην πρώτη θέση, αλλά έχοντας από πίσω της αρκετές ομάδες να την κυνηγούν. Οι 9/10 μεταξύ τους συναντήσεις στη γηπεδούχο ήταν G/G. Επίσης, η φιλοξενούμενη μετράει 3/4 εντός – εκτός και 7/9 μακριά από την έδρα της. Επιπλέον, κατεβαίνει με σημαντικές απουσίες. Η γηπεδούχος πάλι, βρήκε δίχτυα στα 4/5 μέσα – έξω και στα 7/10 στο «σπίτι» της. Επομένως, είναι εφικτό να σκοράρουν αμφότερες.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ

Φιλική αναμέτρηση, η οποία διεξάγεται στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κολομβία αντιμετώπισε προχθές την Κροατία από την οποία έχασε 2-1. Αυτή ήταν η πρώτη της ήττα έπειτα από εννέα αγώνες. Στους 8/10 βρήκε δίχτυα η ίδια. Το ίδιο συνέβη και στο πιο πρόσφατο ματς που έδωσε κόντρα στην αποψινή αντίπαλό της (3-2). Η Γαλλία από την άλλη, επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας εξίσου σε φιλικό την Πέμπτη το βράδυ. Αυτό ήταν το τρίτο G/G της στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα 10/10. Πιστεύουμε ότι μπορούν να βρουν δίχτυα και οι δύο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 838 ΚΡΟΤΟΝΕ – ΟΝΤΕΪΣ ΣΕΡΙΝΙΟΛΑ G/G ή OV 1,60

19.30 859 ΣΑΡΑΓΟΣΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ G/G 1,65

22.00 874 ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ G/G 1,75