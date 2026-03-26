Στήριξη με κάλυψη στην Τσεχία

Η Σάουθεντ ισοφάρισε στο 88’ τη Γουόκινγκ (1-1) χθες και επιβεβαιώθηκε το 1,80 του G/G. Η Φόρεστ Γκριν όμως έχασε στην Τάμγουορθ δεχόμενη το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων! Όσον αφορά τις σημερινές προτάσεις είναι δύο και προέρχονται αμφότερες από τους νοκ-άουτ ημιτελικούς για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

ΔΑΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Δανία… έβγαλε τα μάτια της μόνη της στη φάση των ομίλων, καθώς γκέλαρε εντός έδρας με τη Λευκορωσία την προτελευταία αγωνιστική (2-2) και έχασε στη Σκωτία (2-4) την τελευταία. Παρόλα αυτά είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στην αδύναμη Βόρεια Μακεδονία, η οποία βρέθηκε εδώ, επειδή τερμάτισε 1η στον όμιλο της Γ’ κατηγορίας του Nations League! Προέρχεται από το βαρύτατο 7-1 από την Ουαλία στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου της. Ο «1» είναι χαμηλός και θα ποντάρουμε το Over, καθώς περιμένουμε από τη γηπεδούχο να κάνει επίδειξη δύναμης. Επίσης, ήταν Over τα 4/5 εντός έδρας παιχνίδια της.

ΤΣΕΧΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η Τσεχία έφτασε εδώ τερματίζοντας 2η στον όμιλό της με 16 πόντους, έξι λιγότερους από την Κροατία. Άλλαξε προπονητή στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου και τώρα στον πάγκο της κάθεται ο Κούμπεκ. «Τρέχει» αήττητο σερί 17 αγώνων εντός έδρας (13-4-0), ενώ κέρδισε τη νυν αντίπαλό της και τις τρεις φορές που την υποδέχτηκε! Σε όλες σημειώθηκαν λιγότερα από τέσσερα τέρματα. Η Ιρλανδία βγήκε 2η πάνω στο νήμα, καθώς νίκησε 3-2 την Ουγγαρία την τελευταία αγωνιστική σημειώνοντας το τρίτο γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων! Είναι το αουτσάιντερ στην αποψινή αναμέτρηση, καθώς υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Θα στηρίξουμε λοιπόν την έδρα, αλλά σε συνδυασμό με την ισοπαλία και το Under 3,5, επειδή η φιλοξενούμενη διαθέτει σκληροτράχηλο σύνολο. Η γηπεδούχος επιβεβαίωσε το «1Χ+Un 3,5» στα τελευταία πέντε εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε αξιόλογες αντιπάλους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 178 ΔΑΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ OVER 1,70

21.45 184 ΤΣΕΧΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1Χ+UN 3,5 1,65