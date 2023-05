Σκοράρουν η Νιούκαστλ και η Άρσεναλ

Δύο στα τρία για τη στήλη το Σάββατο. Δεν μας βγήκε το ρίσκο με τη Λιλ, η οποία δέχτηκε νωρίς το γκολ από τη Ρεμς και δεν κατάφερε να αντιδράσει. Έχασε με 1-0 και πλέον θα πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη για να βγει στην Ευρώπη.

Πέρασαν οι άλλες 2 επιλογές μας, ο «άσος» της Λίβερπουλ στο ματς με την Μπρέντφορντ και το Goal/Goal στο γαλλικό ντέρμπι Λανς-Μαρσέιγ.

Από τη Γαλλία, την Αγγλία και τη Γερμανία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Μονακό είναι πιθανό να ξεσπάσει στην ουραγό και καταδικασμένη Ανζέ. Προέρχεται από 2 βαριές ήττες με 3-0 από τη Λανς και με 0-4 από την Μονπελιέ. Αν δεν συνέλθει θα διακινδυνεύσει ακόμα και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Επειδή όμως δεν είναι ομάδα που μπορείς να της έχεις εμπιστοσύνη ποντάρουμε στο Over. Η Ανζέ δεν έχει τίποτα να χάσει. Παίζει ανοιχτά, πετυχαίνει αλλά και δέχεται γκολ. Συμπλήρωσε 5 σερί Over και πέρσι ηττήθηκε με 1-3 από την Μονακό.

Στην Premier League ο τίτλος φαίνεται ότι χάνεται για την Άρσεναλ. Σκοπεύει όμως να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα. Ήταν πολύ καλή στο ματς της Τρίτης με την Τσέλσι και κέρδισε εύκολα με 4-1. Έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της 3ης στη βαθμολογία Νιούκαστλ. Δύσκολη είναι η επιλογή του σημείου, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Ποντάρουμε στο Goal/Goal. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση. Στις 6 τελευταίες αγωνιστικές η Νιούκαστλ έχει 6 Over και 5 Goal/Goal. Η Άρσεναλ μετράει 6 Over και Goal/Goal. Πιθανό είναι και το Over. Μπορεί να γίνει και συνδυασμός τους για να ανέβει κι άλλο η απόδοση.

Στην Bundesliga η νίκη είναι μονόδρομος για την Ντόρτμουντ ώστε να μειώσει και πάλι στον 1 βαθμό τη διαφορά από την Μπάγερν και να μείνει στη μάχη του τίτλου. Υποδέχεται την φορμαρισμένη Βόλφσμπουργκ η οποία διεκδικεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά τις νίκες με 1-5 στο Μπόχουμ και με 3-0 κατά της Μάιντζ. Θα παλέψει για να πάρει αποτέλεσμα στο Ντόρτμουντ. Μπορεί να σκοράρει σε μία έδρα όπου πέρσι γνώρισε τη συντριβή με 6-1. Έχει τύχη το Over, το οποίο στην καλή μέρα της είναι ικανή να το κάνει και μόνη της η Ντόρτμουντ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

608 (14:00) ΑΝΖΕ-ΜΟΝΑΚΟ OVER 1,55

680 (18:30) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ GOAL/GOAL 1,52

681 (18:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ OVER 1,41