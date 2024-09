Σε ελεύθερη πτώση η Τρουά

Η Μπενφίκα έβαλε δύο γκολ στο πρώτο ημίωρο με την Μποαβίστα και χρειάστηκε να περιμένουμε τις καθυστερήσεις για να σημειώσει τρίτο και να βγει το Over του 1,71 (3-0 τελικό). Όσον αφορά στο Αταλάντα – Κόμο, αναβλήθηκε λόγω καταρρακτώδους βροχής. Θα διεξαχθεί απόψε και προσθέσαμε το χθεσινό κείμενο για όσους θέλουν να το ποντάρουν. Μαζί βάζουμε δύο επιλογές από τις μεσοβδόμαδες αγωνιστικές σε Α’ Ισπανίας και Β’ Γαλλίας.

ΑΝΕΣΙ – ΤΡΟΥΑ

Η Τρουά γλίτωσε πέρυσι στα χασομέρια τον υποβιβασμό στη Γ’ Γαλλίας, καθώς τερμάτισε τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Φέτος, όμως, έχει βάλει πλώρη προς τα εκεί, αφού το ξεκίνημά της είναι κάκιστο. Συγκεκριμένα, είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη μέχρι τώρα στην κατηγορία (0-1-4). Επίσης, έχει τη χειρότερη επίθεση με μόλις ένα γκολ ενεργητικό και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα με 10 τέρματα παθητικό. Η Ανεσί από την πλευρά της, επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο με το 2-2 στη 2η Γκινγκάμπ. Της οποίας προηγήθηκε δύο φορές. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που παρέμεινε αήττητη (1-2-0). Στο προηγούμενο εντός έδρας ματς επικράτησε άνετα 3-0 της 7ης Αμιάν. Γιατί να μην κερδίσει τη 18η Τρουά, η οποία έχει το όνομα, αλλά όχι πλέον, τη χάρη.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΚΟΜΟ

Η Αταλάντα έμεινε στο 0-0 με την Άρσεναλ στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ την περασμένη Πέμπτη. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα, που δεν έληξε Over. Στο πρωτάθλημα είναι συνεπής σε γκολ και θέαμα, αφού σημειώθηκαν από τρία τέρματα και πάνω στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Καμπιονάτο. Τα 3/4 ήταν και Ov 3,5. Εύκολα μπορεί να φέρει ένα ακόμη απέναντι στην αδύναμη Κόμο καιρού επιτρέποντος. Η οποία μπορεί να σιγοντάρει και από την πλευρά της, αφού σκόραρε στους 3/5 αγώνες (Λίγκα – Κύπελλο) και παρουσίασε το Over στους 2/4. Επίσης, ήταν Over και οι 4/4 επισκέψεις στην έδρα της Αταλάντα. Η ίδια έχει 7/8 στο γήπεδό της στο πρωτάθλημα υπολογίζοντας και περσινές αναμετρήσεις.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΛΑΒΕΣ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέσσερα γκολ σε 30 λεπτά στην Εσπανιόλ (4-1) το περασμένο Σάββατο κάνοντας και ροτέισον. Θέλει να «καθαρίσει» και την Αλαβές ώστε να πάει με ψυχολογία στην Ατλέτικο την ερχόμενη Κυριακή. Η παράδοση με τους Βάσκους είναι συντριπτικά υπέρ της, καθώς μετράει 10/11 νίκες στο «Μπερναμπέου». Γι’ αυτό και ο «1» είναι στα πέριξ του 1,25. Τα 10/11 μεταξύ τους παιχνίδια στη Μαδρίτη έληξαν Over. Η Αλαβές φέτος είναι αρκετά βελτιωμένη, σκοράρει κιόλας και δεν είναι απίθανο να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ. Σε αυτή την περίπτωση θα έρθει και πιο εύκολα το Over. Ούτως ή άλλως, βέβαια, μπορεί να το φέρει και από μόνη της η Ρεάλ Μαδρίτης όπως συνέβη στις 6/8 αναμετρήσεις με την Αλαβές στην έδρα της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 736 ΑΝΕΣΙ – ΤΡΟΥΑ 1 1,75

21.45 697 ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΚΟΜΟ OVER 1,75

22.00 795 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΛΑΒΕΣ OVER 1,53