Πολλά γκολ σε Ιταλία και Ισπανία

Την Πέμπτη πέρασε εύκολα το Goal/Goal στο ματς Κάλιαρι-Φιορεντίνα (2-3) με απόδοση 1,60. Στο άλλο ματς που είχαμε επιλέξει για Goal/Goal η Λιν πέτυχε 5 γκολ αλλά η Σάντνες δεν σκόραρε!

Σήμερα ποντάρουμε σε 2 αγώνες από την Ιταλία και την Ισπανία στους οποίους είναι πιθανό να μπουν πολλά γκολ. Αδιάφορο βαθμολογικά είναι το παιχνίδι της Τζένοα με την Μπολόνια. Και οι 2 έχουν κάνει πολύ καλή πορεία στη Serie A, ειδικά η Μπολόνια η οποία εξασφάλισε το εισιτήριο για το Champions League.

Δεν έχουν λόγο να κλειστούν στο τελευταίο παιχνίδι τους. Η Τζένοα στα 2 τελευταία εντός έδρας ματς έφερε Over 2,5. Κέρδισε με 3-0 την Κάλιαρι και με 2-1 τη Σασουόλο. Η Μπολόνια προέρχεται από την ισοπαλία 3-3 με τη Γιουβέντους σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε με 3-0. Στο 2,08 αξίζει να παιχτεί αυτό το Over 2,5.

Με 1 γκολ παραπάνω, με το Over 3,5 πάμε στην Ισπανία με το παιχνίδι Χιρόνα-Γρανάδα. Η γηπεδούχος κέρδισε με 1-3 τη Βαλένθια και εξασφάλισε την Τρίτη θέση. Η Γρανάδα έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό και προέρχεται από 4 ήττες, οι 3 με Over 2,5 και η μία με Over 3,5. Το σκορ και εδώ μπορεί να ξεφύγει σε ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Επειδή είναι χαμηλά το Over 2,5 ποντάρουμε στο Over 3,5. Μπορεί να σκοράρει και η Γρανάδα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

327 (21:45) ΤΖΕΝΟΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ OVER 2,5 2,08

329 (22:00) ΧΙΡΟΝΑ-ΓΡΑΝΑΔΑ OVER 3,5 1,71