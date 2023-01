Over με αξία από Ινδία και Μεξικό

Επιβεβαιώθηκαν οι «άσοι» των Πανσερραϊκού (2-0 την Καρδίτσα) και Λεγκανές (1-0 τη Λούγκο) σε αποδόσεις 1,75 και 1,70 αντιστοίχως. Είχαμε γράψει ότι περιμέναμε αμφότερα τα ματς στο 1-0, οι Σέρρες έβαλαν το δεύτερο στο 89’.

Τρεις οι επιλογές της στήλης απόψε από Α’ Ινδίας, Α’ Μεξικού και Κύπελλο Αγγλίας.

ΟΝΤΙΣΑ – ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛ

Αυτό το ματς είναι από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι παίκτες ότι: «το ποντάρουμε κι ας το χάσουμε πανηγυρικά!»

Οι δύο ομάδες είθισται να παίζουν… πόλο όταν συναντιούνται. Μετρούν 5/5 Over μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας (1-3, 6-5, 6-4, 2-1, 4-2). Τα δύο παιχνίδια που σημειώθηκαν πάνω από εννέα τέρματα έγιναν στην έδρα της Οντίσα (27/2 και 30/1 το 2021). Εκεί που συναντιούνται και σήμερα! Το 6-5 μάλιστα ήταν με ανατροπή «2/1» ημίχρονο/τελικό και φαβορί την Ιστ Μπένγκαλ με 1,80!

Η Οντίσα (6η) έχει 5/7 Over ανεξαρτήτως έδρας και 4/6 στο «σπίτι» της. Σε αυτά τα τέσσερα ματς πέτυχε από δύο τέρματα και πάνω, ενώ παραβιάστηκε σε όλα η εστία της.

Η Ιστ Μπένγκαλ (8η) από την πλευρά της, μετράει 4/5 Over μέσα – έξω και 3/6 μακριά από το «άντρο» της. Στα 2/3 έβαλε από τρία γκολ! Μακάρι για εμάς να σκοράρει και σήμερα, θα μας διευκολύνει στο να πληρωθούμε το bet μας, καθώς αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να μείνει στο 1-1.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΓΟΥΛΒΣ

Τρίτος γύρος του Κυπέλλου Αγγλίας, εάν λήξει ισόπαλο θα ακολουθήσει επαναληπτικός στην έδρα της Γουλβς.

Η Λίβερπουλ παρουσίασε για ακόμη μία φορά τις αμυντικές αδυναμίες της στο 1-3 με την Μπρένφορντ. Δεν είναι και λίγα τα τρία γκολ για μία ομάδα του επιπέδου της. Απόψε θα στερηθεί των υπηρεσιών του βασικού στόπερ Φαν Ντάικ (17/2), τεράστια η απώλεια, καθώς ο Ολλανδός καθοδηγεί όλη την άμυνα. Γενικότερα θα προβεί σε ροτέισον ο τεχνικός Κλοπ. Δέχτηκε γκολ στα 5/5 ματς εντός – εκτός και στα δύο στο «Ανφιλντ» ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Σε αυτό μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας της στα 3/3 παιχνίδια στο Κύπελλο, όλες οι ομάδες που αντιμετώπισε αγωνίζονταν σε μικρότερη κατηγορία (2-1 τη Νόριτς, 3-1 την Κάρντιφ και 4-1 τη Σριούσμπερι). Πέρυσι παραβιάστηκε η εστία της από τη νυν αντίπαλό της (3-1).

Η Γουλβς πέτυχε γκολ στα 6/8 παιχνίδια μέσα – έξω, καθώς και στα 4/4 μακριά από το «Μολινό». Επίσης, σκόραρε στις 5/6 εξορμήσεις της στον θεσμό. Ο νεοπροσληφθείς τεχνικός Λοπετέγκι δεν θα… πετάξει «λευκή πετσέτα» στο Κύπελλο, ενώ θα αγωνιστεί και ο φορ Κούνια που αποκτήθηκε από την Ατλέτικο.

ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ – ΚΕΡΕΤΑΡΟ

Πρεμιέρα στο Μεξικό, τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Κερετάρο, εάν ίσχυε ο υποβιβασμός, έπρεπε να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία εδώ και 1-2 χρόνια. Εκτός έδρας μετράει 46 ματς δίχως «τρίποντο»! Τελευταία φορά που κέρδισε ήταν στις 16/2/20 (3-2 τη Νεκάξα).

Αναμενόμενα χαμηλά ο «άσος» (1,35 κατά μέσο όρο), βγήκε, όμως, σε καλή απόδοση το Over. Η Αμέρικα είχε την καλύτερη επίθεση (μαζί με τη Σάντος Λαγκούνα) στην κανονική διάρκεια του Απερτούρα με 38 τέρματα σε 17 αγωνιστικές. Στο «Αζτέκα» πέτυχε 2,5 γκολ μέσο όρο ανά αγώνα (8/20). Μετράει σε αυτό 7/8 Over, έμεινε στο 1-1 με την Τολούκα όπου δημιούργησε 19 τελικές και της ακυρώθηκε γκολ (μέσω VAR) για χιλιοστό του χιλιοστού ως οφσάιντ στις καθυστερήσεις. Επίσης, ήταν Over τα 3/4 φιλικά της (3-3 με Νεκάξα, 1-2 με Κρουζ Αζούλ και 3-4 με Πατσούκα).

Η Κερετάρο προέρχεται από 4/4 Over ανεξαρτήτως έδρας και 5/6 μακριά από το «Κορεχιδόρα». Σε όλα βρήκε δίχτυα κάτι που συνέβη και στις 3/3 επισκέψεις της στην έδρα της νυν αντιπάλου της. Εάν το πράξει και απόψε ακόμη καλύτερα, καθώς θα έρθει πιο εύκολα το Over. Τέλος, σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα δύο σοβαρά φιλικά που έδωσε (2-3 με Λεόν και 0-4 με Μοντερέι).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 360 ΟΝΤΙΣΑ – ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛ OVER 1,75

22.00 483 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΓΟΥΛΒΣ OV 0,5 ΦΙΛ. 1,80

01.00 488 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ – ΚΕΡΕΤΑΡΟ OVER 1,65