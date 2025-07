Over από τη Σκωτία

Πέρασαν οι προτάσεις μας την Παρασκευή με τα Over στα παιχνίδια Εδιμβούργο-Πάρτικ Θιστλ (1,60), Θρότουρ Ρέικιαβικ-Κέφλαβικ (1,40) και το Goal/Goal στο ματς Ρέικιαβικ-Κοπάβογκουρ (1,51). Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,38!

Από το League Cup της Σκωτίας και το αμερικάνικο πρωτάθλημα είναι οι σημερινές προτάσεις. Πολλά γκολ μπαίνουν στη Σκωτία, στις πρώτες φάσεις του League Cup. Οι περισσότερες ομάδες προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν μέσω αυτών των αγώνων. Τους αντιμετωπίζουν σαν να είναι φιλικοί και παίζουν πιο ελεύθερα.

Η Λίβινγκστον είναι φαβορί για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Ιστ Φάιφ. Μπορεί να την κερδίσει με μεγάλο σκορ. Πιθανό είναι το σκοράρισμα και από την Ιστ Φάιφ. Δύσκολα θα μείνει χαμηλά το σκορ σε αυτό το ματς.

Το Over έχει μεγάλη τύχη και στην αναμέτρηση της Νταντί με την Ερντριόνιανς. Δυνατό φαβορί είναι η γηπεδούχος ομάδα. Μπορεί να κάνει και μόνη της το Over. Δεν αποκλείεται να βρει δίχτυα σε κάποια από τις αντεπιθέσεις της η φιλοξενούμενη. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Στο MLS πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια τους η Μινεσότα και το Σαν Χοσέ. Από 5 συνεχόμενα Goal/Goal και Over προέρχεται η Μινεσότα. Στις ίδιες αγωνιστικές το Σαν Χοσέ έχει φέρει 5 Goal (τα 3 με σκορ 1-1). Δείχνει να ξεκινάει από το 1-1 αυτό το ματς.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

556 (17:00) ΙΣΤ ΦΑΪΦ-ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ OVER 1,54

572 (17:00) ΝΤΑΝΤΙ-ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ OVER 1,44

632 (03:30) ΜΙΝΕΣΟΤΑ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ GOAL/GOAL 1,45