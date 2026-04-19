Over από Γερμανία και Γαλλία

Τα 2 από τα 3 Over που προτείναμε χτες πέρασαν, στα ματς Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ (2-1) και Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (1-2). Στα 2 γκολ έμεινε το τρίτο ματς, Λοριάν-Μαρσέιγ (2-0).

Οι 2 από τις 3 σημερινές επιλογές είναι με Over. Στην Bundesliga η Φράιμπουργκ θέλει τη νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι της με την ουραγό Χαϊντενχάιμ για να ανέβει στην 7η θέση της βαθμολογίας. Δεν ξόδεψε πολλές δυνάμεις την Πέμπτη στο ματς του Europa League με τη Θέλτα. Την κέρδισε και εκτός έδρας με 1-3 και πήρε άνετα την πρόκριση. Η Χαϊντενχάιμ, παρότι έχει λίγες ελπίδες για να σωθεί, δεν το βάζει κάτω. Μετά τις ισοπαλίες με την Λεβερκούζεν 2-2 και την Γκλάντμπαχ 3-3 κέρδισε την Ουνιόν Βερολίνου με 3-1. Θα ρισκάρει για τη νίκη, αφού βρίσκεται στο -7 από τη Σαν Πάουλι και στο -5 από την Βόλφσμπουργκ. Στην επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Σαν Πάουλι. Λογικά θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι στο Φράιμπουργκ με πάνω από 2 γκολ.

Το Over έχει τύχη και στο ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λυών. Θέλει τη νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν για να ξεφύγει 4 βαθμούς από τη Λανς και να έχει και 1 ματς λιγότερο. Η Λυών κυνηγάει το εισιτήριο για το Champions League και μετά από 9 επίσημα παιχνίδια χωρίς νίκη κέρδισε με 2-0 τη Λοριάν. Μπορεί να σκοράρει στο Παρίσι, αλλά δύσκολα θα αποφύγει την ήττα. Το Over έγινε στις 3 από τις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους με γηπεδούχο την Παρί Σεν Ζερμέν (2-1, 0-1, 4-1, 3-1).

Η τρίτη επιλογή έχει την καλύτερη απόδοση αλλά και το μεγαλύτερο ρίσκο. Πρόκειται για τον «άσο» της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι με την Άρσεναλ. «Τελικός» για τον τίτλο είναι αυτό το ματς. Έξι βαθμούς περισσότερους έχει η Άρσεναλ. Με νίκη η Μάντσεστερ Σίτι θα την πλησιάσει στους 3 βαθμούς και θα έχει και 1 ματς λιγότερο. Η Άρσεναλ παίζει για 2 αποτελέσματα, αφού και με την ισοπαλία θα κρατήσει τη διαφορά των 6 βαθμών και θα κάνει το καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Η Σίτι δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αυτή την περίοδο και μπορεί να πάρει τη νίκη.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

756 (16:30) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ OVER 1,57

782 (18:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ 1 1,87

813 (21:45) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΥΩΝ OVER 1,42