Over από Αγγλία και Ισπανία

Η Παρί Σεν Ζερμέν εμφάνισε χτες βράδυ το κακό της πρόσωπο, αυτό που είχε στο ξεκίνημα της περιόδου. Μπορεί ο Εμπαπέ να πέτυχε 2 γκολ αλλά δεν κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του από την ήττα. «Παιδική χαρά» ήταν η άμυνα της Παρί. Τρία γκολ πέτυχε η Νις και κέρδισε με 3-2. Μας χάλασε τη δυάδα κι ενώ είχε περάσει πιο νωρίς το Goal/Goal στο παιχνίδι Νυρεμβέργη-Πάντερμπορν (1-1).

Σήμερα θα ποντάρουμε σε 3 Over, 2 από την Αγγλία και 1 από την Ισπανία. Η Τότεναμ έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στην Premier League. Είναι αήττητη με 3 νίκες και μία ισοπαλία και προέρχεται από το 2-5 κατά της Μπέρνλι. Πιθανό είναι το μεγάλο σκορ στο παιχνίδι της με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία με το 2-2 στο ματς με την Έβερτον συμπλήρωσε 3 σερί Over.

Ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ βλέπουμε να γίνεται και ανάμεσα στην Νιούκαστλ και την Μπρέντφορντ. Προβληματίζει η Νιούκαστλ στα τελευταία παιχνίδια της. Μετά τη νίκη της με 5-1 στην πρεμιέρα κόντρα στην Άστον Βίλα σημείωσε 3 σερί ήττες. Έχει 3 Over και Goal/Goal σε 4 αγωνιστικές. Τον ίδιο απολογισμό, σε Over και Goal/Goal, έχει και η αντίπαλός της την Μπρέντφορντ, η οποία παραμένει αήττητη με μία νίκη και 3 ισοπαλίες.

Το τρίτο Over είναι από την Ισπανία, στο βραδινό παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις. Μεγάλα σκορ ήρθαν στα 2 πρόσφατα ματς της Μπαρτσελόνα, στις εκτός έδρας νίκες της με 3-4 κατά της Βιγιαρεάλ και με 1-2 κόντρα στην Οσασούνα. Η Μπέτις στις 2 εξόδους της έφερε Over. Κέρδισε με 1-2 τη Βιγιαρεάλ και έχασε με 4-2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παραδοσιακά φέρνουν Over στη Βαρκελώνη. Πάνω από 2 γκολ είχαν οι 7 από τις 9 τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

264 (17:00) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. OVER 1,40

376 (19:30) NIOYKAΣΤΛ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ OVER 1,64

418 (22:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΜΠΕΤΙΣ OVER 1,54