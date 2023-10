Νίκη με Over η Μάντσεστερ Σίτι

Το Over έγινε την Παρασκευή στο ματς του Αννόβερο με το Μαγδεμβούργο. Αναβλήθηκε το άλλο παιχνίδι, της Ρόδεραμ με την Ίπσουιτς, στο οποίο είχαμε προτείνει το Goal.

Φουλ δράση έχουμε σήμερα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ξεχωρίσαμε 2 φαβορί από την Ισπανία και την Αγγλία και 1 Goal/Goal από τη Γερμανία.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι αήττητη στο «Ανοέτα» με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Έχει εντυπωσιακή παράδοση σε αυτό το γήπεδο κόντρα στη Μαγιόρκα με 11 σερί νίκες! Θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ήττα με 2-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μαγιόρκα προέρχεται από 3 σερί ισοπαλίες, δύσκολα όμως θα αντέξει στην πίεση της Σοσιεδάδ. Η παράδοση είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί.

Η Ουνιόν Βερολίνου μετράει 7 σερί ήττες στην Bundesliga και το Champions League! Έχει δεχτεί 14 γκολ σε 7 αγώνες πρωταθλήματος. Υποδέχεται την έκπληξη του πρωταθλήματος Στουτγκάρδη. Με τον Γκιρασί σε μεγάλα κέφια, να πετυχαίνει 13 γκολ σε 7 ματς, η Στουτγκάρδη βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Οι αποδόσεις είναι μοιρασμένες σε αυτό το παιχνίδι με ένα πολύ μικρό προβάδισμα στη γηπεδούχο. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει να είναι το Goal/Goal, που ήρθε και στις 3 από τις 4 τελευταίας αναμετρήσεις τους στο Βερολίνο (1-1, 0-0, 2-1, 1-1).

Η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από 2 σερί ήττες και λογικά σήμερα θα επιστρέψει στις νίκες. Μπορεί να ξεσπάσει στην Μπράιτον, η οποία μετράει μόνο Over 3,5 στα 8 παιχνίδια της στην Premier League. Έχει τύχη το Over 3,5 σε αυτό το ματς. Πάμε πιο συντηρητικά με το Over 2,5 και το συνδυάζουμε με τον «άσο».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

230 (15:00) ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1 1,54

272 (16:30) ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ GOAL/GOAL 1,57

275 (17:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ 1+OVER 1,72