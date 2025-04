Νίκη με Over για την Μποταφόγκο

Η Χάμαρμπι πέρασε με 2-0 από την έδρα της Μπρομαποϊκάρνα το μεσημέρι της Κυριακής και επιβεβαίωσε το 1,91. Επίσης, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 4-1 της Τραμπζονσπόρ. Ο «1+Ov 1,5» έδινε 1,70. Την τριάδα χάλασε η Σάντος, η οποία ισοφαρίστηκε στο 90’ από την Μπαΐα (2-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Κόπα Λιμπερταδόρες και Σουνταμερικάνα.

ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ – ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ

Αναμέτρηση για τον πρώτο όμιλο του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Μποταφόγκο (Βραζιλία) έχασε στην πρεμιέρα 1-0 στη Χιλή από την Ουνιβερσιδάδ, ενώ η Καραμπόμπο (Βενεζουέλα) ηττήθηκε 2-0 στην έδρα της από την Εστουδιάντες. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον «1» να πληρώνει ελάχιστα. Θα τον συνδυάσουμε με το Over, διότι η γηπεδούχος θα ψάξει τη νίκη με αρκετά γκολ, επειδή το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Η φιλοξενούμενη έχασε με Over στις 3/4 εξορμήσεις στον τρέχον θεσμό. Η τελευταία ήταν με 3-1 σε βραζιλιάνικο έδαφος από την Ατλέτικο Μινέιρο. Επίσης, η Μποταφόγκο επικράτησε με Over στα 6/8 ματς στην έδρα της στις διεθνείς διοργανώσεις.

ΓΚΡΕΜΙΟ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΟΥ

Αγώνας για τον 4ο όμιλο του Κόπα Σουνταμερικάνα. Η Γκρέμιο (Βραζιλία) πέρασε 2-1 από τη Σπορτίβο Λουκένιο στην πρεμιέρα, ενώ η Ατλέτικο Γκράου (Περού) ηττήθηκε εντός έδρας 2-0 από την αργεντίνικη Γοδόι Κρουζ. Τεράστια και εδώ η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στους δύο συλλόγους και ο «1» πληρώνει ελάχιστα. Θα τον συνδυάσουμε με το Over για να ανεβάσουμε την απόδοση. Μπορεί να τον φέρει και μόνη της η Γκρέμιο λόγω ποιότητας. Επίσης, τον επιβεβαίωσε στα 2/3 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το ίδιο συνέβη και στα 2/3 παιχνίδια στη βάση της στις διεθνείς διοργανώσεις. Επιπλέον, κέρδισε με Over τους 4/6 αγώνες στο Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

01.00 817 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ – ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ 1+OV 2,5 1,60

01.00 818 ΓΚΡΕΜΙΟ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΟΥ 1+OV 2,5 1,85