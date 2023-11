Μεγάλα σκορ σε Γερμανία και Γαλλία

Τα φαβορί δεν επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη στο Κύπελλο Ιταλίας. Η Σασουόλο βέβαια κατάφερε και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, αλλά έμεινε στο 0-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση με την Σπέτσια. Η Τορίνο δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το Κύπελλο και έχασε με 1-2 από την Φροζινόνε. Έχουν ρίσκο τα παιχνίδια των Κυπέλλων.

Από σήμερα επιστρέφουν τα Πρωταθλήματα και ποντάρουμε στα πολλά γκολ στη Γερμανία και τη Γαλλία. Φέρνουν μεγάλα σκορ η Ντάρμσταντ και η Μπόχουμ. Από 8 σερί Over προέρχεται η γηπεδούχος. Μετράει 4 Over στα 5 τελευταία παιχνίδια της η φιλοξενούμενη. Πάμε με το Over.

Δυνατό φαβορί είναι στη Γαλλία η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μονπελιέ. Έχει πάρει τα πάνω της, θέλει να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας και λογικά δεν θα έχει πρόβλημα για να κερδίσει.

Το σκορ μπορεί να ξεφύγει και σε αυτό το ματς. Πέρσι η Παρί κέρδισε με 5-2. Προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-3 κατά της Μπρεστ. Σκοράρει με άνεση αλλά δέχεται και γκολ. Αν βρει δίχτυα η Μονπελιέ θα γίνει εύκολα το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

153 (21:45) ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΜΠΟΧΟΥΜ OVER 1,55

168 (22:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1+OVER 1,47