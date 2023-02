Με παράδοση το Ov 1,5 γκολ σε Α’ Βελγίου και Β’ Ισπανίας

Δεύτερο σερί ταμείο για τη στήλη, το χθεσινό είχε απόδοση 3,1.

Επιβεβαιώθηκε από το 48’ το Over (1,85) στο Τσεναγίν – Οντίσα (2-2). Το ινδικό πρωτάθλημα μάς βγάζει διαρκώς ασπροπρόσωπους και θα συνεχίσουμε ασφαλώς να το εμπιστευόμαστε όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία. Επίσης, είχαμε έξι κάρτες (τέσσερις κίτρινες και μία κόκκινη) στο Ρεάλ Μ. – Βαλένθια και πληρωθήκαμε το 1,70 του Ov 3,5. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ρέφερι Ρόχας είχε δείξει πέντε σε σύνολο τεσσάρων αγώνων που είχε διαιτητεύσει στη Λα Λίγκα μέχρι χθες!

Δύο οι επιλογές μας κι απόψε. Προέρχονται από Α’ Βελγίου και Β’ Ισπανίας, αμφότερες αφορούν στα γκολ.

ΟΣΤΑΝΔΗ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ

Η Οστάνδη (17η) βρίσκεται σε… ελεύθερη πτώση έχοντας 0-1-6 στα επτά ματς από την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά το Μουντιάλ! Σε όλα δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα! Αυτό θα ποντάρουμε κι απόψε, καθώς το ίδιο συνέβη στα τελευταία τέσσερα που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της (0-2, 3-2, 2-2, 2-2). Επίσης, στην έδρα της έφαγε από δύο γκολ και πάνω στα 3/3 παιχνίδια. Γενικότερα σε αυτή, διατήρησε μία φορά απαραβίαστη την εστία της σε 11 αγώνες μέχρι τώρα. Τέλος, προέρχεται από 14 σερί Over σε επίσημα παιχνίδια, ας τα κάνει 15 δεχόμενη, όμως, το λιγότερο δύο τέρματα από τη φιλοξενούμενη.

Η Άντερλεχτ (11η) δεν… στρίβει τη φετινή σεζόν, εξ ου και το 2,00 στο «διπλό» της κατά μέσο όρο κόντρα στην προτελευταία ομάδα του πρωταθλήματος. Την τελευταία τετραετία η τιμή κυμαινόταν από 1,64 έως 1,76. Επειδή δεν της έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη από τη μία, αλλά την πιστεύουμε από την άλλη και θέλουμε να την ποντάρουμε, διαλέξαμε τη μεσοβέζικη λύση του Ov 1,5 στα γκολ της. Μαζί μας έχουμε την παράδοση, καθώς το έφερε στις 12/15 επισκέψεις στην έδρα της αντιπάλου της στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

ΜΑΛΑΓΑ – ΟΒΙΕΔΟ

Αναμέτρηση για τη Β’ Ισπανίας με το Over να παίζει κοντά στο 3,40 μέσο όρο και το G/G στο 2,50! Σε αυτή την κατηγορία τα γκολ μπαίνουν με το σταγονόμετρο, αλλά πάντοτε βρίσκονται ευκαιρίες. Αμφότερες οι ομάδες έχουν ανάγκη το «τρίποντο». Ιδίως η γηπεδούχος που είναι στο «-4» από την παραμονή. Δεν θα κατέβει για την ισοπαλία. Θεωρούμε εφικτό να δούμε γκολ και το 1,75 στο Ov 1,5 είναι value, διότι πλην των παραπάνω εμφανίστηκε στα 5/6 μεταξύ τους ματς στο «Ροσαλέδα» (τα τέσσερα ήταν και Over).

Η Μάλαγα (20η) έχει 10/14 Ov 1,5 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 3/4 στο «άντρο» της (όλα έληξαν 1-1). Σε αυτό βρίσκει δίχτυα ανελλιπώς εδώ και έξι αγώνες. Παραβιάστηκε από την άλλη, η εστία της στα 9/12 φετινά παιχνίδια. Επίσης, κατεβαίνει με σημαντικές απουσίες από τη μέση και πίσω, αφού θα λείψουν οι χρησιμότατοι Ντελμάς (α. 11/0), Χουάνδε (α. 14/1), Εντιαγέ (μ. 17/0), Γκενάρο (μ. 13/0), Εσκάσι (μ. 20/1).

Η Οβιέδο (14η) προέρχεται από 3/5 Ov 1,5 εντός – εκτός και 6/8 μακριά από το «σπίτι» της. Σκοράρει με δυσκολία (16 τέρματα σε 25 αγωνιστικές), διαθέτει, όμως, έναν εξαιρετικό επιθετικό (Μπαστόν), ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κενά που παρουσιάζει κατά διαστήματα η άμυνα των γηπεδούχων. Επίσης, πέτυχε γκολ στις 7/8 εξορμήσεις και στις 2/3 παρουσίες στην έδρα της νυν αντιπάλου της. Μάζεψε από την άλλη, την μπάλα από τα δίχτυα της στα 8/9 ματς, στα μισά από δύο φορές και πάνω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 141 ΟΣΤΑΝΔΗ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,87

22.00 154 ΜΑΛΑΓΑ – ΟΒΙΕΔΟ OV 1,5 ΓΚΟΛ 1,75