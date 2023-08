Λογικό φαβορί η Μάλμε

Ποιος θα το έλεγε ότι θα χάναμε χθες το ταμείο από τη Γιουβέντους! Πέρασαν άνετα το Ov 2,5 γκολ της Φέγενορντ στο 1,60 (6-1 την Αλμέρε), καθώς και το Ov 1,5 στο Λεγκανές – Αλμπαθέτε (2-0) στο 1,55. Εσπασε η Γιούβε, η οποία γκέλαρε με την Μπολόνια (1-1)! Δικαίως βέβαια για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Η εικόνα της δεν ήταν καλή.

Τρεις οι επιλογές της στήλης μας για σήμερα, προέρχονται από τις Α’ Ιταλίας, Α’ Πορτογαλίας και Α’ Σουηδίας.

ΣΙΡΙΟΥΣ – ΜΑΛΜΕ

Η Μάλμε απέχει τρεις βαθμούς από την κορυφή και η νίκη στο τρέχον ματς αποτελεί αυτοσκοπό, γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία στο πρωτάθλημα. Μπορεί να περάσει από τη Σίριους με όπλο την παράδοση, καθώς μετράει 5/6 «τρίποντα» εκεί μέσα!

Η γηπεδούχος βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση έχοντας 1-0-4 στα τελευταία πέντε στο πρωτάθλημα. Επίσης, στο «σπίτι» της έχασε στα 3/4 από ομάδες επιπέδου Μάλμε. Δεν μπορεί να… κοιτάξει στα μάτια τα «μεγάλα» ονόματα της κατηγορίας, το έδειξε και στο τελευταίο παιχνίδι με τη 2η Χάκεν της οποίας προηγήθηκε δύο φορές, αλλά στο τέλος έφυγε με σκυμμένο κεφάλι (2-3). Μία Χάκεν (2η) που, παρεμπιπτόντως, έχασε χθες 4-2 στη Γκέτεμποργκ και η Μάλμε θα την υποσκελίσει εάν κερδίσει απόψε!

ΚΑΛΙΑΡΙ – ΙΝΤΕΡ

Τα μεταξύ τους παιχνίδια στη Σαρδηνία έχουν ως επί το πλείστον αρκετά γκολ. Κάτι ανάλογο πιστεύουμε ότι θα δούμε κι απόψε και θα ποντάρουμε το Over. Αυτό παρουσιάστηκε στα 7/7 στην έδρα της Κάλιαρι! Όλα ήταν και G/G! Εάν σκοράρει η γηπεδούχος ακόμη καλύτερα. Η φιλοξενούμενη έδειξε αρκετά έτοιμη στο 2-0 επί της πάντα υπολογίσιμης Μόντσα στην πρεμιέρα. Είχε μάλιστα ευκαιρίες ώστε να σημειώσει παραπάνω τέρματα. Η ποιότητά της είναι τέτοια που μπορεί να φέρει ακόμη και μόνη της το Over.

ΡΙΟ ΑΒΕ – ΠΟΡΤΟ

Το Over θα επιλέξουμε και σε αυτή την αναμέτρηση, αφού το έφεραν οι δύο ομάδες μεταξύ τους στα 10/11 στη γηπεδούχο σε επίπεδο πρωταθλήματος. Τα εννέα εξ αυτών ήταν και G/G! Η Ρίο Άβε μάλιστα, σημείωσε τρία τέρματα στο περσινό παιχνίδι! Η Πόρτο παρουσίασε το Over στις δύο πρώτες αγωνιστικές (2-1 τις Μορεϊρένσε και Φαρένσε). Δημιουργεί αρκετές φάσεις στους αγώνες της, είναι εξίσου σε θέση και αυτή (όπως και η Ίντερ) να φέρει και μόνη της το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.10 656 ΣΙΡΙΟΥΣ – ΜΑΛΜΕ 2 1,73

21.45 669 ΚΑΛΙΑΡΙ – ΙΝΤΕΡ OVER 1,76

22.15 673 ΡΙΟ ΑΒΕ – ΠΟΡΤΟ OVER 1,74