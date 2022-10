Η παράδοση στα Ρέντινγκ - Νόριτς, Ιντερ - Μπάρτσα και η δύναμη της Γκρέμιο εντός έδρας

Η στήλη πέρασε από το ταμείο το βράδυ της Κυριακής «εξαργυρώνοντας» το δελτίο της με 5,00 απόδοση. Επιβεβαιώθηκαν το Over 1,5 γκολ της Γάνδης (3-4 με τη Σερκλ Μπριζ), το G/G στο Τολούκα – Κερετάρο (4-1) και το G/G ή Over στο Ιμπίθα – Λούγκο (3-2).

Στο ίδιο ακριβώς τέμπο θα κινηθούμε και απόψε, καθώς επιλέγουμε ένα G/G, ένα G/G ή Over και ένα Over 1,5 γηπεδούχου.

ΡΕΝΤΙΝΓΚ – ΝΟΡΙΤΣ

Σούπερ ντέρμπι στην Τσάμπιονσιπ με τις δύο ομάδες να… βάζουν φωτιά στα δίχτυα όποτε τίθενται αντιμέτωπες. Η επιλογή μας θα είναι το G/G ή Over κάτι που επιβεβαιώθηκε στα τελευταία 11 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας (όλα ήταν G/G και Over), καθώς και στα πέντε τελευταία στο «Μαντέτσκι» (επίσης όλα G/G και Over).

Η Ρέντινγκ (3η) μετράει τέσσερα στα πέντε πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας και έξι στα επτά φετινά παιχνίδια στο «σπίτι» της. Σε αυτό βρήκε δίχτυα στους 13/16 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έκανε 56 τελικές (20 στην εστία) στα επτά ματς που έδωσε έως τώρα σε πρωτάθλημα και EFL Cup.

Δέχεται από την άλλη, σχεδόν 1,5 γκολ ανά παιχνίδι. Αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί και απόψε, καθώς θα στερηθεί των υπηρεσιών του αρχηγού Γιάντομ (α. 11/0). Αυτός «ελέγχει» μαζί με τον κίπερ Λούμλεϊ την ανασταλτική της γραμμή.

Η Νόριτς (2η) συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της (7-1-0). Εχει την τέταρτη καλύτερη επίθεση με 17 τέρματα ενεργητικό. Ηταν G/G ή Over τα τέσσερα από τα πέντε πιο πρόσφατα εντός – εκτός, καθώς και τα δύο από τα τέσσερα τελευταία εκτός. Στην έδρα της νυν αντιπάλου της (η καλύτερη στην κατηγορία με 5-0-1) σκόραρε στις 11 από τις 14 επισκέψεις, στις τρεις τελευταίες από δύο φορές (2-1, 2-1, 2-1).

ΙΝΤΕΡ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Η Μπαρτσελόνα προσφέρεται ως μεγάλο φαβορί στην, ευρισκόμενη σε κακή κατάσταση, Ίντερ, αλλά κατεβαίνει με σημαντικές απουσίες από τη μέση και πίσω. Συγκεκριμένα, θα λείψουν οι Μπεγερίν (α. 2/0), Κουνδέ (α. 3/0), Αραούχο (α. 6/0), Ντε Γιονγκ (μ. 6/1), ενώ είναι αμφίβολος και ο Σέρζι (α. 4/1). Θα δεχτεί φάσεις αυτό είναι δεδομένο. Εδώ της έκανε αρκετές η αδύναμη Μαγιόρκα (1-0) το Σάββατο στο πρωτάθλημα.

Η ποιότητά της από την άλλη, μπροστά είναι αδιαμφισβήτητη και έχοντας το… υπερόπλο Λεβαντόφσκι (ε. 8/12) δύσκολα θα μείνει «άσφαιρη» στο «Μεάτσα». Φέτος, μόνο στην Μπάγερν δεν σκόραρε (0-2) όπου είχε κλασικές ευκαιρίες (και δοκάρι) και άξιζε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα.

Η Ίντερ βρήκε δίχτυα στα τρία τελευταία ματς που υποδέχτηκε τους Καταλανούς (3-1, 1-1, 1-2), καθώς και στα 10 από τα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στα πέντε φετινά στο «άντρο» της δημιούργησε 78 τελικές (22 στην εστία) και σημείωσε οκτώ τέρματα. Έστω και ένα θεωρούμε ότι μπορεί να το βάλει απόψε.

ΓΚΡΕΜΙΟ – ΜΑΣΕΪΟ

Η Γκρέμιο (2η) μάς δικαίωσε που την κοντράραμε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, καθώς έχασε 2-1 στη Σαμπάιο. Απόψε, φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση της στην τετράδα, η οποία οδηγεί στο Μπραζιλεϊράο. Εχει επτά σημαντικότατες επιστροφές, κορυφαία αυτή του πρώτου σκόρερ Σόουζα (ε. 28/12). Επίσης, διαθέτει μία από τις ισχυρότερες έδρες στη Serie B (12-2-2 με 31-9 τέρματα).



Παρουσιάζει ευχέρεια στο γκολ (δεύτερη καλύτερη επίθεση με 38 σε 32 ματς), θα επιλέξουμε να σημειώσει τουλάχιστον δύο. Το επιβεβαίωσε στο μοναδικό παιχνίδι που φιλοξένησε τη νυν αντίπαλό της (2-1). Επίσης, μετράει οκτώ Over 1,5 στα τελευταία εννέα στο «σπίτι» της.

Σε αυτό που δεν σκόραρε ήταν με την Ιτουάνο (0-1), δικαίως διότι δεν «τράβηξε». Η φιλοξενούμενη είναι η τρίτη ομάδα που υποδέχεται ενώ αυτή βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη. Με τις άλλες δύο, έφερε το Over 1,5 (2-0 τη Ναούτικο και 5-1 την Οπεράριο).



Η Μασέιο δίνει μάχη για την παραμονή, μακριά από το «Ρέι Πελέ» έχει μία νίκη σε 16 αγώνες. Είναι δυσκολοκατάβλητη, εάν δεχτεί, όμως, γρήγορα γκολ θα ανοιχτεί και θα φάει και το δεύτερο. Το «Αρένα ντο Γκρέμιο» είναι… κατηφορικό ιδίως για ομάδες του επιπέδου της. Επίσης, δείχνει να έχει πιο πολύ το μυαλό της στους επόμενους δύο αγώνες που είναι εντός έδρας με πιο βατούς αντιπάλους τόσο σε όνομα όσο και σε ποιότητα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 708 ΡΕΝΤΙΝΓΚ – ΝΟΡΙΤΣ G/G ή OV 1,60

22.00 711 ΙΝΤΕΡ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ G/G 1,57

01.00 723 ΓΚΡΕΜΙΟ – ΜΑΣΕΪΟ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,78