Η βροχή στις Κανάριες Νήσους και το στιλ παιχνιδιού της Λας Πάλμας δίνουν αξία στα κόρνερ της

Το ποδόσφαιρο είναι μία δουλειά όπως όλες οι άλλες! Υπάρχουν οι λίγοι που πληρώνονται με εκατομμύρια και οι πολλοί που αμείβονται με… πενταροδεκάρες. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Όπως δικαιούμαστε λοιπόν εμείς να έχουμε και μία και δύο και τρεις άσχημες μέρες στην εργασία μας, έτσι δικαιούνται και οι ποδοσφαιριστές να βιώνουν κάτι ανάλογο.

Αυτό συνέβη χθες το βράδυ στους Μινιολέ, Γιαζγκιλί και χάσαμε τον δρόμο για το ταμείο. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας της Κλαμπ Μπριζ υπέπεσε σε επικό λάθος στο 77’ και «χάρισε» το 1-1 (τελικό) στη Σιντ Τρούιντεν.

Ο 23χρονος μέσος της Κόνιασπορ από την πλευρά του, αστόχησε στο έβδομο πέναλτι για την ομάδα του κάτι που επέφερε τον αποκλεισμό της από την Γκαζιαντέπ (0-0 κανονική διάρκεια, 1-1 παράταση, 6-7 στα πέναλτι) στο Κύπελλο Τουρκίας.

Ο συγκεκριμένος μάλιστα διήνυσε μέσα σε ελάχιστα λεπτά την απόσταση από τον παράδεισο στην κόλαση, καθώς από δική του ασίστ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 (και είχε οδηγήσει το ματς στην ψυχοφθόρο διαδικασία) η ομάδα του στο 124’!

ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ – ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ

Η παράδοση δείχνει εδώ 5/7 Over μεταξύ τους στην έδρα της νυν γηπεδούχου. Αυτό θα επιλέξουμε, καθώς προκύπτει και από την εν γένει αγωνιστική τους εικόνα. Συν το ότι στην Τουρκία φέτος είθισται να βλέπουμε «γεμάτα» παιχνίδια.

Χαρακτηριστικά, στο πρωτάθλημα τα 7/9 ματς ήταν G/G ή Over στις 4/5 προηγούμενες αγωνιστικές και στην άλλη είχαμε 9/9! Τα ίδια ισχύουν εάν πάμε και πιο πίσω. Επίσης, στο Κύπελλο είδαμε 6/8 G/G ή Over στη φάση των «16», 12/16 στη φάση των «32» και 22/27 στη φάση των «64» (στα «χαρτιά» το 64, καθώς συμμετείχαν 54 ομάδες)!

Η Ντεμίρσπορ (4η) μετράει 5/6 Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Έμεινε στο Under στην Μπεσίκτας (0-1), η οποία δέχεται δύσκολα γκολ στο «άντρο» της (οκτώ γκολ παθητικό σε εννέα αγώνες). Στο «σπίτι» της «τρέχει» σερί 5/5 Over, τα τέσσερα ήταν G/G και Over 3,5! Σε αυτή σημείωσε από τρία τέρματα και πάνω στα 4/5!

Η Γκιρεσούνσπορ (11η) έχει 8/10 μέσα – έξω σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, καθώς και 5/6 μακριά από το γήπεδό της. Στα τρία εξ αυτών βρήκε και η ίδια δίχτυα. Ακόμη καλύτερα για εμάς εάν το επαναλάβει σήμερα. Σκόραρε άλλωστε στις 6/8 επισκέψεις της στο «5 Οκάκ».

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ – ΜΙΡΑΝΔΕΣ

Η Λας Πάλμας (2η) παραμένει στην προνομιούχο δυάδα (οδηγεί απευθείας στην Α’ Ισπανίας). Μας πλήρωσε και την προηγούμενη αγωνιστική στο 2,10 (2-1 στην Ιμπίθα με ανατροπή). Σε γενικές γραμμές, όμως, ζορίζεται τελευταία. Ορθώς δίνεται φαβορί απόψε, αλλά η αντίπαλός της είναι φορμαρισμένη και άκρως επικίνδυνη. Οπότε, αξία στον «1» δεν υπάρχει.

Βρίσκουμε, όμως, ενδιαφέρον στο Ov 5,5 στα κόρνερ της, καθώς παίζει πάρα πολύ από τα άκρα και δημιουργεί αρκετές τελικές στα παιχνίδια της. Χαρακτηριστικά, έκανε 70 στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς! Το Ov 5,5 το επιβεβαίωσε στα 3/4 ανεξαρτήτως έδρας στο πρωτάθλημα και στα 6/7 στο «Γκραν Κανάρια».

Σε αυτό που δεν το έφερε, σταμάτησε στα πέντε! Στο να δούμε έξι κόρνερ και πάνω μπορεί να συμβάλει και ο καιρός, καθώς θα βρέχει όλη την ημέρα και η μπάλα αναμένεται να γλιστράει πιο εύκολα και να φεύγει με μεγαλύτερη ταχύτητα στα σουτ.

Τέλος, δεν είναι απίθανο να βρεθεί πίσω στο σκορ (το συνηθίζει) και να… κατασκηνώσει στη συνέχεια στα καρέ της Μιρανδές (13η) με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πιθανότητές της για περισσότερα κόρνερ υπέρ της.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – ΒΙΖΕΛΑ

Αγώνας που υπόσχεται γκολ και θέαμα. Ήταν άλλωστε Over τα δύο μεταξύ τους στο «Χοσέ Αλβαλάδα» (2-1, 3-0).

Η Σπόρτινγκ Λ. (4η) έχει 8/10 Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και 9/11 στο πρωτάθλημα. Στο «σπίτι» της μετράει 7/7, στα πέντε τελευταία πέτυχε από τρία τέρματα και πάνω! Μπορεί δηλαδή να το φέρει και μόνη της απόψε.

Σε αυτό το παρουσίασε στα 6/7 φετινά παιχνίδια, σε όλα επιβεβαίωσε το Ov 2,5 ατομικά γκολ. Αυτό που έμεινε στο Under ήταν με την Τσάβες (0-2) στις 27/8 (στο 1,20 ο «άσος»). Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό το ματς, καθώς το είχαμε δώσει Over και η Σπόρτινγκ Λ. ολοκλήρωσε το 90λεπτο με 72% κατοχή, 22 τελικές (οι 10 στην εστία) και 13-3 κόρνερ. Επίσης, ο αντίπαλος κίπερ πραγματοποίησε 10 επεμβάσεις!

Η Βιζέλα (8η) από την πλευρά της, μετράει 4/4 Over μέσα – έξω και 5/7 μακριά από το «σπίτι» της. Αξίζει επίσης, να αναφέρουμε ότι βρήκε δίχτυα τις 10/12 φετινές εξορμήσεις της. Επιπλέον, σκόραρε επτά φορές στους τρεις πιο πρόσφατους αγώνες. Είναι δηλαδή σε καλή κατάσταση και εάν πετύχει γκολ απόψε θα έρθει (θέλουμε να πιστεύουμε) πιο εύκολα το Over!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



19.00 106 ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ – ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ OVER 1,60

22.00 139 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ – ΜΙΡΑΝΔΕΣ OV 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠ. 1,66

23.15 142 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – ΒΙΖΕΛΑ OVER 1,62