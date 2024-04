Goal/Goal και Over στις ρεβάνς του Champions League

Στην γκέλα της Λίβερπουλ πέσαμε την Κυριακή. Έχασε τα … άχαστα στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας και ηττήθηκε με 0-1. Είχαμε συνδυάσει τον «άσο» της με το Over 2,5. Πέρασε ο «άσος» με το Over 2,5 του Παναθηναϊκού στο 4-1 κόντρα στη Λαμία. Κέρδισε και η ΑΕΚ με 2-0 τον Άρη αλλά παρότι προηγήθηκε από το 17’ με 2-0 δεν μπήκε άλλο 1 γκολ για να περάσει εκτός από τον «άσο» και το Over 2,5.

Αφήνουμε τα πρωταθλήματα και πάμε στα Κύπελλα Ευρώπης. Μπροστά μας έχουμε ένα τριήμερο με τους αγώνες ρεβάνς της προημιτελικής φάσης. Στα σημερινά ματς του Champions League απέκτησαν προβάδισμα για την πρόκριση η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τις νίκες τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 2-3 στο Παρίσι την Παρί Σεν Ζερμέν και παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά με νίκη ή ισοπαλία. Η Παρί θέλει μόνο τη νίκη και θα βγει στην επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα για να κάνει την ανατροπή. Λογικά θα δούμε και πάλι πολλά γκολ. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με μεγάλη άνεση, αλλά δέχονται και γκολ. Το Over 2,5 δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ματς με την Ντόρτμουντ, αλλά στο τέλος τρόμαξε για να κρατήσει τη νίκη με 2-1. Η γερμανική ομάδα εκτός από το γκολ που πέτυχε είχε και 2 δοκάρια. Δεν θα στηριχτεί στη νίκη της η Ατλέτικο αλλά θα ψάξει το γκολ και στη Γερμανία. Είναι ικανή για να σκοράρει. Λογικά θα πετύχει γκολ εντός έδρας και η Ντόρτμουντ. Πιθανό είναι το Goal/Goal. Έχει τύχη και το Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

902 (22:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 2,5 1,44

906 (22:00) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ GOAL/GOAL 1,54